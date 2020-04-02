Большинство умерших от коронавируса в Украине - женщины в возрасте за 50, - МОЗ

В то ыремя, как от коронавируса в Украине умерли уже 20 человек, 85% умерших от коронавирусной инфекции граждан были старше 50 лет.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения, передают Українськi Новини.

"85% людей, которые умерли от COVID-19, были в возрасте старше 50 лет", - сказано в нем.

Отмечается, что почти все умершие имели тяжелые заболевания, в том числе сахарный диабет и онкологию.

По состоянию на 2 апреля возрастное распределение умерших выглядит следующим образом: 30-39 лет - 2 женщины, 40-49 лет - 1 мужчина, 50-59 лет - 2 мужчины и 6 женщин, 60-69 лет - 1 мужчина и 5 женщин, 70-79 лет - 2 женщины и 80-89 лет - 1 мужчина.

Согласно сообщению, трое из умерших имели в анамнезе поездки за границу в течении последних 14 дней до появления клинических симптомов.

Как сообщали Українськi Новини, 1 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 135 человек до 804, количество умерших от заболевания - на 3 человека до 20 по сравнению с предыдущими сутками.

398 больных коронавирусной инфекцией госпитализированы, остальные получают амбулаторное лечение.

Также Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.

Тем временем больше всего случаев коронавируса зафиксировали в США. Там вирус подтвердили у 216 721 человека, 5 138 из них умерли, а 8 672 - вылечились. На втором месте по количеству заражения - Италия, где зафиксировали 110 574 случая. 13 155 человек умерли, а 16 847 - вылечились.