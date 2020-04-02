подписаться на рассылку
27.4 28.05
29.95 30.7
˟
02 апреля 2020, четверг, 19:18 314
Медицина 2020-04-02T19:19:03+03:00
Українські Новини
Большинство умерших от коронавируса в Украине - женщины в возрасте за 50, - МОЗ

Большинство умерших от коронавируса в Украине - женщины в возрасте за 50, - МОЗ

Надежда Комендантова
МОЗ, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, Смерть от коронавируса в Украине
Коронавирус. Фото: Информатор
Коронавирус. Фото: Информатор

В то ыремя, как от коронавируса в Украине умерли уже 20 человек, 85% умерших от коронавирусной инфекции граждан были старше 50 лет.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения, передают Українськi Новини.

"85% людей, которые умерли от COVID-19, были в возрасте старше 50 лет", - сказано в нем.

Отмечается, что почти все умершие имели тяжелые заболевания, в том числе сахарный диабет и онкологию.

По состоянию на 2 апреля возрастное распределение умерших выглядит следующим образом: 30-39 лет - 2 женщины, 40-49 лет - 1 мужчина, 50-59 лет - 2 мужчины и 6 женщин, 60-69 лет - 1 мужчина и 5 женщин, 70-79 лет - 2 женщины и 80-89 лет - 1 мужчина.

Согласно сообщению, трое из умерших имели в анамнезе поездки за границу в течении последних 14 дней до появления клинических симптомов.

Как сообщали Українськi Новини, 1 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 135 человек до 804, количество умерших от заболевания - на 3 человека до 20 по сравнению с предыдущими сутками.

398 больных коронавирусной инфекцией госпитализированы, остальные получают амбулаторное лечение.

Также Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом. 

Тем временем больше всего случаев коронавируса зафиксировали в США. Там вирус подтвердили у 216 721 человека, 5 138 из них умерли, а 8 672 - вылечились. На втором месте по количеству заражения - Италия, где зафиксировали 110 574 случая. 13 155 человек умерли, а 16 847 - вылечились.

Больше новостей о: МОЗ коронавирус в Украине Смерть от коронавируса Смерть от коронавируса в Украине

Минздав ввел единый протокол лечения больных COVID-19
Сбежавших с обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве возвращать не будут, - МВД
Новости
НБУ купил на межбанке 34 млн долларов и обещает пока не вводить валютные ограничения 19:59
Шахов Сергей. Фото: ВРУ
Депутат Шахов выздоровел после коронавируса 19:52
Из 24 аппаратов ИВЛ только 2 предназначены для больных с COVID-19, — результаты проверки киевской больницы 19:41
Большинство умерших от коронавируса в Украине - женщины в возрасте за 50, - МОЗ 19:18
Илон Маск запретил своим сотрудникам использовать приложение для видеозвонков Zoom 19:15
больше новостей
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Сегодня отменяется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах Киева 07:20
Пенсии весной повысят трижды: кому "светит" увеличение выплат 05:30 Инфографика
Кабмин ужесточит карантин: ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации 15:29
Один из обвиняемых в распространении фейковой информации по коронавирус в Украине
СБУ заявляет, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов 13:36
больше новостей
НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича 11:49
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Сегодня отменяется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах Киева 07:20
В Харькове поименно назвали тех, кто финансово помогает региону бороться с коронавирусом 18:07
Цена на электроэнергию в Украине вдвое выше, чем в Европе, - "Интерпайп" 15:50
больше новостей
В Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей: цены и наличие
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok