Два пациента с COVID-19 умерли в Черновицкой области

От коронавируса в Черновицкой области сегодня, 31 марта, умерли два человека. Об этом говорится в сообщении Черновицкой ОГА в Facebook.

Сообщается, что сегодня умерли двое пациентов с подтвержденным COVID-19. В частности, умерла женщина 1955 года рождения, которая 25 марта попала в Хотинскую центральную районную больницу, до этого три дня лечилась дома. Вчера ей начали проводить неинвазивную вентиляцию легких, но сегодня состояние резко ухудшилось и женщина умерла.

Второй умерший - мужчина 1962 года, который был госпитализирован в Областную клиническую больницу 24 марта. С 27 марта находился в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина болел также сахарным диабетом.

Тем временем в Украине за сутки зафиксировали 69 новых случая заражения. Всего в стране по состоянию на 10:00 31 марта 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Тем временем, пока с медицинскими масками в столичных аптеках дела обстоят не очень хорошо, в киевские магазины вернулись антиспетики, но стоят они дороже, чем были до карантина.