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03 квітня 2020, пʼятниця, 13:15 9
Політика 2020-04-03T15:00:04+03:00
Українські Новини
Ще одна жінка померла від коронавіруса в Тернопільській області

Ще одна жінка померла від коронавіруса в Тернопільській області

Ольга Фандорина
Смерть, Covid-19, Смерть від коронавірусу в Україні
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

У Тернопільській області підтвердили ще одну смерть від COVID-19. Про це повідомили в Тернопільському штабі по боротьбі з коронавірусом.

Померла 57-річна жінка з Козова. Вона з 30 березня перебувала у важкому стані в реанімаційному відділенні Козовской районної лікарні.

"Перебувала жінка в реанімаційному відділенні Козівської лікарні у важкому стані. За словами директора лікарні Богдана Маркевича, у пацієнтки була пневмонія, її підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Ні з ким з-за кордону жінка не контактувала. Померла пацієнтка 20 годин 2 квітня", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, в той час, як два пацієнта з COVID-19 померли в Чернівецькій області, в Конотопському районі Полтавської області від кооронавируса COVID-19 помер ще один чоловік.

Також більшість померлих від коронавіруса в Україні - жінки у віці за 50.

А раніше тіло загиблого від коронавіруса чоловіки медперсонал виніс в мішку у коридор і зачинив двері.

3 443 жителя Тернопільської області знаходяться в самоізоляції через випадків коронавіруса в регіоні, де раніше вже зафіксували вже першу смерть від COVID-19 і ще 15 випадків захворювання.

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