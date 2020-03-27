Тело погибшего от коронавируса мужчины медперсонал вынес в мешке в коридор и закрыл двери

Дочь умершего от коронавируса в Тернопольской области Анна Полищук отметила, что из больницы "тело отца вынесли в мешке и закрыли дверь", не объяснив, как его хоронить. Об этом "Радио Свобода" рассказала дочь умершего Анна Полищук.

68-летний мужчина жил в селе Ковалевка Монастырского района в Тернопольской области. 25 марта он умер в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.

Дочь умершего Анна Полищук рассказала, что 17 марта отец плохо себя чувствовал и обратился в поликлинику, сделал флюорографию, тогда врач выписал ему антибиотик. По словам дочери, на следующий день температура у него поднялась до 40 градусов, появилась тошнота, расстройство желудка. Мужчина вновь обратился к врачу, который назначил другие медикаменты.

21 марта у больного началась одышка. Семья требовала госпитализировать мужчину, а скорая не приезжала больше 5 часов.

Больного привезли в Чертковскую районную больницу, в инфекционное отделение, а на следующий день перевезли в Тернопольскую больницу скорой помощи. 25 марта утром он умер. В тот же день его похоронили в селе Ковалевка.

"Позвонили из больницы моей сестре, сказали, чтобы приехала на своем транспорте, с гробом и забрала тело. С мужем на своем бусе сестра поехала за папой. Далее тело отца вынесли из больницы в мешке и закрыли дверь. Сестра с мужем несли тело к машине, помогла еще медсестра. Мешок розлезался, тело выпадало. Отец весил 100 кг. Положили тело папы сами в гроб, не имея никакой защитной одежды. До этого сестра звонила в больницу, и ей сказали, что медперсонал не будет себя подвергать опасности. А дальше гроб не могли в бус засунуть. Тогда уже звонила к главному врачу, а он посоветовал просить людей. Но все бежали. Лишь через 2 часа вышел врач в защитном костюме и помог гроб поставить в машину", — рассказала Анна Полищук.

Она добавила, что люди в селе боялись и отказывались выкопать могилу. Мэр Монастыриска нашел человека, который выкопал могилу. По словам дочери, опускали тело городской голова, его заместитель, глава сельского совета и муж сестры.

"Сестра светила телефоном, а они закапывали яму, потому что был вечер", — сказала дочь умершего.

Как сообщали Українські новини, 3 443 жителя Тернопольской области находятся в самоизоляции из-за случаев коронавируса в регионе, где зафиксировали уже первую смерть от COVID-19 и еще 15 случаев заболевания.