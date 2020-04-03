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03 квітня 2020, пʼятниця, 11:20 15
Медицина 2020-04-03T13:00:03+03:00
Українські Новини
За день МОЗ отримав майже 600 підозр на коронавірус

За день МОЗ отримав майже 600 підозр на коронавірус

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Підозра на коронавірус, тести на коронавірус
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

2 квітня у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 570 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію, якою в Україні заразилися більше 900 осіб.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

таном на ранок 3 квітня в Центр громадського здоров'я надійшло 570 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку року надійшло 4 404 повідомлення про підозру на COVID-19", - сказано в ньому.

Всього з початку проведення досліджень встановлено 942 випадки інфікування, 23 людини померли, 19 одужали.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні в регіони повинні поставити нову партію "Плаквеніл", яким лікують при коронавірусі.

Також на коронавірус будуть тестувати всіх хворих з вірусними пневмоніями.

Раніше ВООЗ розповіли, що не можна робити в самоізоляції.

Крім того, станом на ранок 3 квітня, кількість заражених коронавірусом по всьому світу становить 1 016 128 осіб. Загинули 53 146 осіб, вилікувались – 211 615.

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