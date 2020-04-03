подписаться на рассылку
27.35 27.8
29.65 30.4
˟
03 апреля 2020, пятница, 09:20 1759
Общество 2020-04-03T09:33:21+03:00
Українські Новини
В ВОЗ рассказали, что нельзя делать в "коронавирусной" самоизоляции

В ВОЗ рассказали, что нельзя делать в "коронавирусной" самоизоляции

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, самоизоляция, Правила самоизоляции
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Во время эпидемии коронавируса, которым по всему миру заразились уже больше миллиона человек, находясь в самоизоляции нужно воздержаться от некоторых привычек. Об этом во время онлайн-брифинга 2 апреля заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге, передает "Сегодня".

Так, Клюге отметил, что во время самоизоляции следует воздержаться от курения сигарет и возлияния алкогольных напитков.

Клюге, призвал людей, которые соблюдают эпидемиологические нормы, вести здоровый образ жизни во время карантина.

"Нужно стараться вести здоровый образ жизни, правильно питаться, поддерживать физическую активность. Желательно отказаться от курения и спиртного", – сказал Клюге.

Он напомнил, что в группу риска для коронавируса входят пожилые люди и люди с серьезными хроническими заболеваниями.

Как сообщали Українські Новини, в Украине ограничат время пребывания на улице.

Ранее мы писали о том, как правильно обрабатывать покупки после магазина.

Также Комаровский рассказал об инкубационном периоде коронавируса: через сколько болезнь проявляется чаще всего.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине самоизоляция Правила самоизоляции

За две недели работу потеряли более 10 миллионов г...
К вам могут приехать домой. В КГГА рассказали, как...
В Херсонской области на самоизоляции находятся 100...
Количество зараженных коронавирусом достигло милли...
Количество зараженных коронавирусом достигло миллиона. Данные на 3 апреля
НБУ укрепил гривну. Официальный курс валют на выходные
Новости
Минфин подсчитал, сколько Украине надо выплатить по внешним долгам 09:49
Сегодня в регионы должны поставить новую партию "Плаквенила", которым лечат при коронавирусе 09:48
В Мексике из-за коронавируса перестают производить пиво "Корона" 09:41
За сутки из-за границы домой вернулись больше 7 тысяч украинцев 09:33
На коронавирус будут тестировать всех больных с вирусными пневмониями 09:28
больше новостей
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Кабмин ужесточит карантин: ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации 15:29
Один из обвиняемых в распространении фейковой информации по коронавирус в Украине
СБУ заявляет, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов 13:36
В Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей: цены и наличие 15:29
Надо уже сегодня начать переговоры о реструктуризации внешних долгов, – Левочкин 15:26
больше новостей
НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича 11:49
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
В Харькове поименно назвали тех, кто финансово помогает региону бороться с коронавирусом 18:07
Цена на электроэнергию в Украине вдвое выше, чем в Европе, - "Интерпайп" 15:50
Андрей Коболев. Скриншот видео
Коболеву уменьшили зарплату до 800 тысяч гривен в месяц, - депутат 22:38
больше новостей
Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok