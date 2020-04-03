В ВОЗ рассказали, что нельзя делать в "коронавирусной" самоизоляции

Во время эпидемии коронавируса, которым по всему миру заразились уже больше миллиона человек, находясь в самоизоляции нужно воздержаться от некоторых привычек. Об этом во время онлайн-брифинга 2 апреля заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге, передает "Сегодня".

Так, Клюге отметил, что во время самоизоляции следует воздержаться от курения сигарет и возлияния алкогольных напитков.

Клюге, призвал людей, которые соблюдают эпидемиологические нормы, вести здоровый образ жизни во время карантина.

"Нужно стараться вести здоровый образ жизни, правильно питаться, поддерживать физическую активность. Желательно отказаться от курения и спиртного", – сказал Клюге.

Он напомнил, что в группу риска для коронавируса входят пожилые люди и люди с серьезными хроническими заболеваниями.

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