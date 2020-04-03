В Україні 16 осіб, хворих коронавірусом, на апараті ШВЛ, – Ляшко

З 942 випадків зараження коронавірусом, в Україні в лікарнях знаходяться 477 пацієнтів госпіталізовано. З них 16 у важкому стані на апаратах ШВЛ. Про це під час брифінгу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"У закладах охорони здоров'я проходять лікування 477 осіб. З них 25 дітей. Зараз штучна вентиляція легень проводиться 16 пацієнтам. Це люди з важким перебігом коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.

Як повідомляли Українські Новини, українське посольство в США попросило генерального директора компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска надати апарати штучної вентиляції легенів.

До цього те ж саме зробила екс-міністр охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, в Україні всього 3500 таких апаратів.

До цього тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін заявив, що в Київській області 204 таких апарату.

За словами головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, в країні налічується 4000 апаратів штучної вентиляції легенів.