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03 квітня 2020, пʼятниця, 11:05 10
Суспільство 2020-04-03T15:00:06+03:00
Українські Новини
В Україні 16 осіб, хворих коронавірусом, на апараті ШВЛ, – Ляшко

В Україні 16 осіб, хворих коронавірусом, на апараті ШВЛ, – Ляшко

Кира Молчанова
Ляшко, Коронавірус, коронавірус в Україні, Апарати ШВЛ
ШВЛ, Фото: 2day.kh.ua
ШВЛ, Фото: 2day.kh.ua

З 942 випадків зараження коронавірусом, в Україні в лікарнях знаходяться 477 пацієнтів госпіталізовано. З них 16 у важкому стані на апаратах ШВЛ. Про це під час брифінгу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"У закладах охорони здоров'я проходять лікування 477 осіб. З них 25 дітей. Зараз штучна вентиляція легень проводиться 16 пацієнтам. Це люди з важким перебігом коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.

Як повідомляли Українські Новини, українське посольство в США попросило генерального директора компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска надати апарати штучної вентиляції легенів.

До цього те ж саме зробила екс-міністр охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, в Україні всього 3500 таких апаратів.

До цього тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін заявив, що в Київській області 204 таких апарату.

За словами головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, в країні налічується 4000 апаратів штучної вентиляції легенів.

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