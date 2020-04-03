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  • Китай 4 апреля объявляет общенациональный траур по жертвам коронавируса
03 апреля 2020, пятница, 08:53 686
Политика 2020-04-03T09:45:02+03:00
Українські Новини
Китай 4 апреля объявляет общенациональный траур по жертвам коронавируса

Китай 4 апреля объявляет общенациональный траур по жертвам коронавируса

Кира Молчанова
Траур, Коронавирус, общенациональный траур, Коронавирус в Китае
Китай. Фото: tcc.com.ua
Китай. Фото: tcc.com.ua

В Китае 4 апреля объявили общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19, количество жертв которого в мире перевалило за 1 миллион.

Об этом сообщает китайское агентство "Синьхуа".

В стране будут приспущены флаги, отменены все развлекательные общественные мероприятия. Утром в стране собираются объявить трехминутное молчание в знак скорби о погибших. Также будут звучать сирены, сигналы автомобилей, поездов и кораблей.

На данный момент в Китае зафиксировано 67 тысяч случаев заражения новым коронавирусом, выздоровели 63 тыс. человек, умерли — более 3 тыс.

Как сообщали Українські Новини, в Китае началась новая вспышка эпидемии: за сутки заразились более 1,6 тысяч человек.

По данным американский разведки, власти Китая скрыли настоящее количество зараженных и умерших в стране вследствие вспышки коронавируса.

Сейчас же в Китае запретили употреблять в пищу мясо кошек и собак в рамках борьбы с коронавирусом.

Местные врачи стали распространять данные о бессимптомных носителях коронавируса.

 

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