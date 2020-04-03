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03 квітня 2020, пʼятниця, 08:52 14
Політика 2020-04-03T10:45:02+03:00
Українські Новини
Китай 4 квітня оголошує загальнонаціональний траур за жертвами коронавірусу

Китай 4 квітня оголошує загальнонаціональний траур за жертвами коронавірусу

Кира Молчанова
Жалоба, Коронавірус, коронавірус в Китаї
Китай. Фото: tcc.com.ua
Китай. Фото: tcc.com.ua

У Китаї 4 квітня оголосили загальнонаціональний день жалоби за жертвами пандемії коронавірусу COVID-19, кількість жертв якого в світі перевалила за 1 мільйон.

Про це повідомляє китайське агентство "Сіньхуа".

В країні будуть приспущені прапори, скасовані всі розважальні громадські заходи. Вранці в країні збираються оголосити трихвилинне мовчання на знак скорботи про загиблих. Також лунатимуть сирени, сигнали автомобілів, поїздів та кораблів.

На даний момент в Китаї зафіксовано 67 тисяч випадків зараження новим коронавірусом, одужали 63 тис. людей, померли — більше 3 тис.

Як повідомляли Українські Новини, у Китаї почався новий спалах епідемії: за добу заразилися понад 1,6 тисяч чоловік.

За даними американської розвідки, влада Китаю приховала справжню кількість заражених і померлих в країні внаслідок спалаху коронавірусу.

Нині ж у Китаї заборонили вживати в їжу м'ясо кішок і собак в рамках боротьби з коронавірусом.

Місцеві лікарі стали поширювати дані про безсимптомних носіїв коронавірусу.

 

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