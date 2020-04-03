Китай 4 квітня оголошує загальнонаціональний траур за жертвами коронавірусу

У Китаї 4 квітня оголосили загальнонаціональний день жалоби за жертвами пандемії коронавірусу COVID-19, кількість жертв якого в світі перевалила за 1 мільйон. Про це повідомляє китайське агентство "Сіньхуа". В країні будуть приспущені прапори, скасовані всі розважальні громадські заходи. Вранці в країні збираються оголосити трихвилинне мовчання на знак скорботи про загиблих. Також лунатимуть сирени, сигнали автомобілів, поїздів та кораблів. На даний момент в Китаї зафіксовано 67 тисяч випадків зараження новим коронавірусом, одужали 63 тис. людей, померли — більше 3 тис. Як повідомляли Українські Новини, у Китаї почався новий спалах епідемії: за добу заразилися понад 1,6 тисяч чоловік. За даними американської розвідки, влада Китаю приховала справжню кількість заражених і померлих в країні внаслідок спалаху коронавірусу. Нині ж у Китаї заборонили вживати в їжу м'ясо кішок і собак в рамках боротьби з коронавірусом. Місцеві лікарі стали поширювати дані про безсимптомних носіїв коронавірусу.