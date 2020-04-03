Китай 4 квітня оголошує загальнонаціональний траур за жертвами коронавірусу

У Китаї 4 квітня оголосили загальнонаціональний день жалоби за жертвами пандемії коронавірусу COVID-19, кількість жертв якого в світі перевалила за 1 мільйон.

Про це повідомляє китайське агентство "Сіньхуа".

В країні будуть приспущені прапори, скасовані всі розважальні громадські заходи. Вранці в країні збираються оголосити трихвилинне мовчання на знак скорботи про загиблих. Також лунатимуть сирени, сигнали автомобілів, поїздів та кораблів.

На даний момент в Китаї зафіксовано 67 тисяч випадків зараження новим коронавірусом, одужали 63 тис. людей, померли — більше 3 тис.

Як повідомляли Українські Новини, у Китаї почався новий спалах епідемії: за добу заразилися понад 1,6 тисяч чоловік.

За даними американської розвідки, влада Китаю приховала справжню кількість заражених і померлих в країні внаслідок спалаху коронавірусу.

Нині ж у Китаї заборонили вживати в їжу м'ясо кішок і собак в рамках боротьби з коронавірусом.

Місцеві лікарі стали поширювати дані про безсимптомних носіїв коронавірусу.