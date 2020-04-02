Посилення карантину: в Україні обмежать час перебування на вулиці

Після того, як станом на 22:00 четверга по порівнянні з попередньою добою кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією в Україні збільшилася на 92 до 897, а кількість померлих від захворювання - на 2 людини до 22, Кабінет Міністрів вирішив обмежити перебування громадян на вулиці по часу.

Про це в ефірі програми "Право на владу" повідомив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Нам необхідно посилити заходи карантину, в чому полягатимуть ці заходи, які були вжиті урядом і найближчим часом ця постанова уряду буде оприлюднена. Буде повністю обмежено пересування людей відносно часу перебування на вулиці, будуть закриті всі спортивні майданчики і сквери...також це буде стосуватися перебування у засобах індивідуального захисту, не можна буде переміщатися навіть удвох", - сказав він.

Степанов зазначив, що дані заходи необхідно ввести, щоб не було тієї ситуації з коронавірусом, яка зараз відбувається у світі.

Також Кабінет Міністрів має намір заборонити перебування у громадських місцях без респіратора і переміщення по вулиці більше 2 осіб. Крім цього, планується ввести заборону на перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх, а також проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних і інших заходів, в яких бере участь більше 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Також уряд має намір заборонити відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності, а також відвідування спортивних і дитячих майданчиків.

Раніше Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих коронавірусом.

Тим часом з медичними масками у столичних аптеках справи йдуть не дуже добре, у київські магазини повернулися антисептики, але коштують вони дорожче, ніж були до карантину.

Найбільшу кількість смертей від коронавирусной інфекції зафіксовано серед хворих з цукровим діабетом. Саме в групі ризику найбільша вірогідність розвитку важких ускладнень коронавирусной хвороби і велика летальність.