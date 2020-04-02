В Украине подтверждено 897 случаев заражения коронавирусом. 22 человека умерли

В то время, как утром в стране было только 804 случаев заражения, о состоянию на 22:00 четверга по сравнению с предыдущими сутками количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 92 до 897, количество умерших от заболевания - на 2 человека до 22. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини. "В Украине зафиксированы 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сказано в нем. По состоянию на 22:00 2 апреля в Украине зафиксировано 897 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, при этом 22 случая летальны. 19 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. В то же время, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы. Чтобы защитить себя: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%. Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом. Тем временем с медицинскими масками в столичных аптеках дела обстоят не очень хорошо, в киевские магазины вернулись антиспетики, но стоят они дороже, чем были до карантина. Наибольшее количество смертей от коронавирусной инфекции зафиксировано среди больных с сахарным диабетом. Именно в группе риска самая большая вероятность развития тяжелых осложнений коронавирусной болезни и большая летальность.