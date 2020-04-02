В Украине подтверждено 897 случаев заражения коронавирусом. 22 человека умерли

В то время, как утром в стране было только 804 случаев заражения, о состоянию на 22:00 четверга по сравнению с предыдущими сутками количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 92 до 897, количество умерших от заболевания - на 2 человека до 22.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"В Украине зафиксированы 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сказано в нем.

По состоянию на 22:00 2 апреля в Украине зафиксировано 897 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, при этом 22 случая летальны.

19 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.

Тем временем с медицинскими масками в столичных аптеках дела обстоят не очень хорошо, в киевские магазины вернулись антиспетики, но стоят они дороже, чем были до карантина.

Наибольшее количество смертей от коронавирусной инфекции зафиксировано среди больных с сахарным диабетом. Именно в группе риска самая большая вероятность развития тяжелых осложнений коронавирусной болезни и большая летальность.