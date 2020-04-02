В Україні підтверджено 897 випадків зараження коронавірусом. 22 людини померли

В той час, як вранці у країні було лише 804 випадків зараження, станом на 22:00 четверга по порівнянні з попередньою добою кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією в Україні збільшилася на 92 до 897, кількість померлих від захворювання - на 2 людини до 22.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"В Україні зафіксовані 897 випадків коронавирусной хвороби COVID-19", - сказано в ньому.

Станом на 22:00 2 квітня в Україні зафіксовано 897 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом, при цьому 22 випадки летальні.

19 чоловік вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

У той же час, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих на цей недуг не буде таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що саме Ви захворієте.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Пам'ятаєте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки нової коронавирусной інфекцією, але і рядом інших небезпечних захворювань. Мити руки потрібно 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих коронавірусом.

Тим часом з медичними масками у столичних аптеках справи йдуть не дуже добре, у київські магазини повернулися антиспетики, але коштують вони дорожче, ніж були до карантину.

Найбільшу кількість смертей від коронавирусной інфекції зафіксовано серед хворих з цукровим діабетом. Саме в групі ризику найбільша вірогідність розвитку важких ускладнень коронавирусной хвороби і велика летальність.