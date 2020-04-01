Курс гривны после повышения снова начал падать на межбанке

Тем временем как Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, гривна на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 50 коп. в среду снизился на 6 коп. до 27,66 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,83-27,88 UAH\/USD, затем котировки снизились до 27,73-27,79 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,63-27,69 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,51% с 23,74 UAH\/USD до 27,66 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Тем временем в среду, 1 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 31 марта, повысился на 6 копеек до 3,08 гривен за 10 рублей. А курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 31 марта на 28,50 коп. до 28,1600 UAH\/USD, курс покупки понизился на 36,50 коп. до 27,4773 UAH\/USD.