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02 квітня 2020, четвер, 19:59 11
Фінанси 2020-04-02T21:00:01+03:00
Українські Новини
НБУ купив на міжбанку 34 млн доларів і обіцяє поки не вводити валютні обмеження

НБУ купив на міжбанку 34 млн доларів і обіцяє поки не вводити валютні обмеження

Ярина Вацяк
НБУ, Курс валют, Міжбанк, купівля валюти
НБУ
НБУ

Після того, як 1 квітня не купував і не продавав валюту на міжбанку, Національний банк купив на міжбанку 34 млн доларів у четвер, 2 квітня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Ми знову повернулися на міжбанківський валютний ринок і купили 34 млн доларів. Ситуація сприяла цьому - пропозиція валюти з боку бізнесу перевищувала попит. В кінці торгового дня котирування впали нижче позначки 27,5", - йдеться в ньому.

НБУ додав, що курс не фіксує, а також не планує вводити валютні обмеження.

Як повідомляли Українські Новини, 31 березня НБУ купив $64 млн на міжбанку на фоні новин про МВФ.

В той час, як банкіри відзначають, що в найближчі кілька місяців передумов для дефолту України немає у березні державний бюджет недовиконаний за доходами на 10,4%, або на 10,2 млрд гривень.

Також з початку року Національний банк України продав з резервів 1,4 млрд доларів.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження курсу у середу на 6 коп. в четвер зміцнився на 21 коп. до 27,45 UAH/USD.

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