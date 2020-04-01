Госбюджет недополучил 27,6 млрд гривен доходов в 1-м квартале

В то время, как инвестбанкиры отмечают, что в ближайшие несколько месяцев предпосылок для дефолта Украины нет, в марте государственный бюджет недовыполнен по доходам на 10,4%, или на 10,2 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Доходы госбюджета за март составили 87,921 млрд гривен при плане в 98,111 млрд гривен.

Следовательно, госбюджет в марте по доходам выполнен с дефицитом в 10,190 млрд гривен.

Доходы общего фонда госбюджета в марте составили 78,407 млрд гривен при плане 87,789 млрд гривен, спецфонда – 9,513 млрд гривен при плане в 10,322 млрд гривен.

Поступление Единого социального взноса (ЕСВ) в марте составило 23,971 млрд гривен, тогда как в марте прошлого года этот показатель составил 19,501 млрд гривен.

В январе-марте госбюджет по доходам выполнен на 88,4%.

Доходы госбюджета за первый квартал составили 210,694 млрд гривен при плане в 238,286 млрд гривен.

Таким образом дефицит составил 27,592 млрд гривен.

За январь-март ЕСВ поступило 69,397 млрд гривен, тогда как в прошлом году за этот же период поступило 59,514 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в феврале 2020 года государственный бюджет по доходам выполнен на 93,7%.

Министерство финансов в 2019 году привлекло в государственный бюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что Украине необходимо в текущем году погасить 3,5 млрд долларов внешних долгов в эквиваленте и 5,5 млрд долларов – внутренних.

Президент Владимир Зеленский констатирует, что Международный валютный фонд может увеличить финансирование Украины по новой программе до 8 млрд долларов.

Украина и МВФ ведут переговоры по увеличению кредитования с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Украина ожидает финальное решение о выделении средств от Международного валютного фонда (МВФ) в течение двух недель.