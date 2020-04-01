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01 апреля 2020, среда, 12:22 362
Финансы 2020-04-01T13:30:03+03:00
Українські Новини
С начала года НБУ продал из резервов $1,4 млрд

С начала года НБУ продал из резервов $1,4 млрд

Сергей Жолобецкий
НБУ, Валюта, Карантин, Межбанк, Доллары, Паника, Резервы, Коронавирус
В марте НБУ израсходовал из резервов 2,2 млрд долларов
В марте НБУ израсходовал из резервов 2,2 млрд долларов

В то время, как остатки на ЕКС сократились на 40%, в марте чистая продажа валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке составила на 2,2 млрд долларов.

Об этом говорится в новом макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ, передают Українські Новини.

"Ухудшение ситуации на мировых финансовых и товарных рынках вместе с усилением неопределенности на внутреннем рынке спровоцировали рост турбулентности на валютном рынке. Эти же причины обусловили рост доходности гривневых ОВГЗ. При таких условиях Минфин в марте размещал преимущественно валютные ОВГЗ. НБУ интенсифицировал проведения интервенций для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, а не противодействовал рыночным тенденциям", - говорится в нем.

Общее сальдо интервенций НБУ в марте было отрицательным и составляло 2.2 млрд долларов (с начала года – (-1,4 млрд долларов).

По сравнению с февралем средний обменный курс гривны к доллару в марте девальвировал на 7,4%, а на конец месяца - на 14,3%.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал – 529,23 млн долларов.

В 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что Украине необходимо в текущем году погасить 3,5 млрд долларов внешних долгов в эквиваленте и 5,5 млрд долларов – внутренних.

Президент Владимир Зеленский констатирует, что Международный валютный фонд может увеличить финансирование Украины по новой программе до 8 млрд долларов.

Украина и МВФ ведут переговоры по увеличению кредитования с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Украина ожидает финальное решение о выделении средств от Международного валютного фонда (МВФ) в течение двух недель.

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