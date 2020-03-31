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31 марта 2020, вторник, 19:22 2157
Финансы 2020-03-31T19:30:01+03:00
Українські Новини
НБУ купил $64 млн на межбанке на фоне новостей об МВФ

НБУ купил $64 млн на межбанке на фоне новостей об МВФ

Ярина Вацяк
НБУ, Нацбанк, Золотовалютные резервы, Обмен валют, покупка валюты
Нацбанк
Нацбанк

Национальный банк купил 64 млн долларов на межбанковском валютном рынке во вторник в то время, как курс гривны на межбанке укрепился.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"64 млн долларов, но уже не продал, а купил Национальный банк на межбанковском валютном рынке. Позитивные новости из Верховной Рады, которые приблизили Украину к новой программе сотрудничества с МВФ, вероятно, ободрили валютный рынок. Сегодня предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос, поэтому гривна укрепилась. По итогам торгов котировки сместились в сторону отметки 27,6 гривен за доллар США", - говорится в нем.

Таким образом, впервые с начала ажиотажа вокруг коронавируса интервенции НБУ на валютном рынке были положительными.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 марта, на 12,15 коп. до 28,0615 UAH/USD.

Также во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 марта на 11,01 коп. до 28,5535 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,44 коп. до 27,9358 UAH/USD.

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