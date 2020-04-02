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02 квітня 2020, четвер, 19:40 20
Суспільство 2020-04-02T21:15:44+03:00
Українські Новини
З 24 апаратів ШВЛ тільки 2 призначені для хворих з COVID-19, — результати перевірки київської лікарні

З 24 апаратів ШВЛ тільки 2 призначені для хворих з COVID-19, — результати перевірки київської лікарні

Кира Молчанова
Київ, КМДА, Лікарні Києва, Коронавірус, Апарати ШВЛ
ШВЛ, Фото: 2day.kh.ua
ШВЛ, Фото: 2day.kh.ua

Радника мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка Максим Бахматов заявляє, що з 24 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) у Київській міській клінічній лікарні №17 тільки 2 призначені для хворих на коронавірус, яких в Україні вже 800.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook з посиланням на експертний незалежний аудит даної лікарні, передають Українські Новини.

"Ми готові до епідемії. На папері. Були. До сьогодні... Загальна кількість апаратів ШВЛ 24! На цьому дуже часто закінчуються офіційні звіти від головних лікарів до головних санепідемлікарів... Загальна кількість апаратів ШВЛ 24! Неробочих - 8. Робочих - 16, з них 10 не відповідають вимогам та не мають режимів для лікування пацієнтів з гострим респіраторним дистрес-синдромом, яким може ускладнюватися COVID-19. Залишається 6, 4 з них працюють на ургент і не можуть бути залучені для лікування COVID-19. Тому що інші екстрені випадки, на жаль, не пішли на карантин. І ось ми вже бачимо як 24 апарати ШВЛ перетворилися на 2", - написав він.

Бахматов зазначив, що відповідний апарат ШВЛ коштує 500 тис. гривень.

"Та ж історія з СРАР-апаратами (3 млн гривень), моніторами (750 тис. гривень), аспіраторами (64 тис. гривень), пульсоксиметрами (40 тис. гривень), насосами шприцьовими (270 тис. гривень) і волюметричними (482 тис. гривень) - без цього всього устаткування надати якісну допомогу неможливо!" - додав він.

Бахматов підкреслив, що в цій лікарні вже "прокладають кисневу магістраль".

"Моє суб'єктивне враження, що ця лікарня не виняток. Потрібно робити аудити. Треба розбирати на гвинтики... Після аудиту ми сформували перелік необхідного для лікарні номер 17. Якщо ми його закриваємо, ця лікарня зможе розмістити у себе 62 пацієнта (50 - інфекційне відділення і 12 - відділення інтенсивної терапії). Сума становить 10 606 092 гривень", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, українське посольство в США попросило генерального директора компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска надати апарати штучної вентиляції легенів.

До цього те ж саме зробила екс-міністрка охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, в Україні всього 3500 таких апаратів.

До цього тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін заявив, що в Київській області 204 таких апаратів.

За словами головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, в країні налічується 4000 апаратів штучної вентиляції легенів.

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