НБУ зміцнив гривню. Офіційний курс валют на вихідні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3-5 квітня, на 15,76 коп. до 27,5962 UAH\/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 2 квітня, на 12,49 коп. до 27,7538 UAH\/USD. Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офційний курс 1 фунт стерлінгів 34,3242 1 долар США 27,5962 1 швейцарський франк 28,5085 10 ієн 2,5731 10 російських рублів 3,5088 1 євро 30,0812 Як повідомляли Українські Новини, Національний банк не виходив на міжбанківський валютний ринок у середу, 1 квітня. У НБУ констатують відсутність ажіотажу на валюту з боку населення. Пік ажіотажу припав на 10-18 березня. В четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 1 квітня на 12,34 коп. до 28,0324 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 2,75 коп. до 27,4552 UAH\/USD. Тим часом, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер зміцнився на 21 коп. до 27,45 UAH\/USD після зниження курсу у середу на 6 коп.