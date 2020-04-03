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03 квітня 2020, пʼятниця, 05:35 8
Фінанси 2020-04-03T07:15:02+03:00
Українські Новини
НБУ зміцнив гривню. Офіційний курс валют на вихідні

НБУ зміцнив гривню. Офіційний курс валют на вихідні

Ярина Вацяк
Курс НБУ, курс рубля, курс долара, курс євро, обмін валют, курс гривні
Курс валют
Курс валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3-5 квітня, на 15,76 коп. до 27,5962 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 2 квітня, на 12,49 коп. до 27,7538 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офційний курс
1 фунт стерлінгів 34,3242
1 долар США 27,5962
1 швейцарський франк 28,5085
10 ієн 2,5731
10 російських рублів 3,5088
1 євро 30,0812

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк не виходив на міжбанківський валютний ринок у середу, 1 квітня. У НБУ констатують відсутність ажіотажу на валюту з боку населення. Пік ажіотажу припав на 10-18 березня.

В четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 1 квітня на 12,34 коп. до 28,0324 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,75 коп. до 27,4552 UAH/USD.

Тим часом, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер зміцнився на 21 коп. до 27,45 UAH/USD після зниження курсу у середу на 6 коп.

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