НБУ зміцнив гривню. Офіційний курс валют на вихідні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3-5 квітня, на 15,76 коп. до 27,5962 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 2 квітня, на 12,49 коп. до 27,7538 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офційний курс 1 фунт стерлінгів 34,3242 1 долар США 27,5962 1 швейцарський франк 28,5085 10 ієн 2,5731 10 російських рублів 3,5088 1 євро 30,0812

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк не виходив на міжбанківський валютний ринок у середу, 1 квітня. У НБУ констатують відсутність ажіотажу на валюту з боку населення. Пік ажіотажу припав на 10-18 березня.

В четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 1 квітня на 12,34 коп. до 28,0324 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,75 коп. до 27,4552 UAH/USD.

Тим часом, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер зміцнився на 21 коп. до 27,45 UAH/USD після зниження курсу у середу на 6 коп.