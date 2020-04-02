Курс НБУ на четверг: гривна снова упала в цене

В то время, как в среду, 1 апреля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 31 марта на 28,50 коп. до 28,1600 UAH/USD, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 апреля, на 12,49 коп. до 27,7538 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 апреля, на 43,26 коп. до 27,6289 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 34,3315 1 доллар США 27,7538 1 швейцарский франк 28,7143 10 иен 2,5805 10 российских рублей 3,5123 1 евро 30,3238

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 50 коп. в среду снизился на 6 коп. до 27,66 UAH/USD.

Тем временем, Национальный банк не выходил на межбанковский валютный рынок в среду, 1 апреля. В НБУ констатируют отсутствие ажиотажа на валюту со стороны населения. Пик ажиотажа пришелся на 10-18 марта.