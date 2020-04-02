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02 апреля 2020, четверг, 10:33 243
Экономика 2020-04-02T10:33:13+03:00
Українські Новини
Доллар и евро снова обвалились. Курс валют на 2 апреля

Доллар и евро снова обвалились. Курс валют на 2 апреля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

В то время, пока гривна продолжает падать, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 1 апреля на 12,34 коп. до 28,0324 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,75 коп. до 27,4552 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 25,25 коп. до 29,6686 UAH/EUR, курс продажи понизился на 30,52 коп. до 30,5621 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,4552 28,0324 29,6686 30,5621 3,05 3,61
Максимальный 27,7500 28,7500 30,1500 31,0000 3,40 4,00
Минимальный 27,2000 27,8500 28,7000 30,2000 2,40 3,40

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 50 коп. в среду снизился на 6 коп. до 27,66 UAH/USD.

Также Национальный банк не выходил на межбанковский валютный рынок в среду, 1 апреля. В НБУ констатируют отсутствие ажиотажа на валюту со стороны населения. Пик ажиотажа пришелся на 10-18 марта.

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