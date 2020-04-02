Гривна перешла к росту. Курс валют на межбанке

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения курса в среду на 6 коп. в четверг укрепился на 21 коп. до 27,45 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,67-27,75 UAH/USD, затем котировки снизились до 27,50-27,53 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,43-27,49 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 15,63% с 23,74 UAH/USD до 27,45 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 1 апреля на 12,34 коп. до 28,0324 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,75 коп. до 27,4552 UAH/USD.

Тем временем, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 3-5 апреля, на 16,22 коп. до 27,6249 UAH/USD.