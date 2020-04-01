На борту авианосца "Теодор Рузвельт" коронавирусом заразились более ста моряков

По последним данным США все еще остается эпицентром эпидемии коронавируса. Тем временем, более 100 американских военных моряков на борту авианосца "Теодор Рузвельт" заразились коронавирусом. Капитан судна Бретт Крозье написал письмо с просьбой изолировать весь экипаж. Об этом передает издание San Francisco Chronicle. Отмечается, что авианосец "Теодор Рузвельт"на данный момент находится на стоянке на острове Гуам (владение США в Тихом океане), а его экипаж насчитывает 4 тысячи человек. Как передает в письме властям капитан авианосца, возможности изолировать больных нет, поскольку условия для этого отсутствуют. "Мы не на войне. Моряки не должны погибать", — написал капитан. Как сообщали Українські Новини, ранее в гавань Нью-Йорка прибыл плавучий корабль-госпиталь, оборудованный на 1000 коек и 12 операционных. Тем временем, СМИ попросили президента США Дональда Трампа помочь им выжить во время эпидемии, а концернтный зал, предназначенный для Евровидения-2020 в Нидерландах, переоборудуют в больницу.