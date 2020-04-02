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  • Влада США евакуювала моряків з "коронавірусного" авіаносця
02 квітня 2020, четвер, 13:16 14
Світ 2020-04-02T14:15:02+03:00
Українські Новини
Влада США евакуювала моряків з "коронавірусного" авіаносця

Влада США евакуювала моряків з "коронавірусного" авіаносця

Елизавета Кесельман
США, Коронавірус, Евакуація моряків, Евакуація з корабля
Корабель.Фото: pixabay
Корабель.Фото: pixabay

Влада США відгукнулася на лист капітана судна "Теодор Рузвельт" Бретта Крозьє про евакуацію екіпажу більше, ніж з 4 тисяч моряків, через коронавірус, який зафіксованого на судні. Про це передає АР.

Наголошується, що евакуація відбудеться в п'ятницю, проте покинути корабель зможуть не всі моряки.

Як повідомляється, на американському авіаносці "Теодор Рузвельт", який знаходиться в Гуамі, близько 100 моряків отримали позитивний результат на коронавірус.

Виконуючий обов'язки міністра ВМС США Томас Модлі заявив, що на берег зійшло вже близько 1000 осіб, і через пару днів це число зросте як мінімум до 2700.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в гавань Нью-Йорка прибув плавучий корабель-госпіталь, обладнаний на 1000 ліжок та 12 операційних.

Крім того, ЗМІ попросили президента США Дональда Трампа допомогти їм вижити під час епідемії.

Сполучені штати також залишаються центром епідемії коронавірусу. По всьому світу кількість інфікованих інфекцією COVID-19 досягло майже мільйон.

Тим часом, австралійські медики почали тестувати вакцину від коронавірусу на тхорах.

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