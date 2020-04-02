Как изменился досуг украинцев с введением карантина

В Украине продлили карантин до 24 апреля из-за распространения коронавируса, потому многие украинцы вынуждены сидеть дома. Когда все дела по дому сделаны, приходится искать занятие, которое поможет скрасить время. Аналитики сайта Picodi.com составили рейтинг поисковых запросов в Google, чтобы узнать, как изменились хобби украинцев с введением карантина.

Так, сообщается, что среди поисковых запросов, которые рассматривались, были самые популярные хобби и развлечения: кино, книги, игры и многое другое. Аналитики сравнили частоту подобных запросов в марте 2020 с мартом прошлого года.

Результаты обработки статистических данных Google показали, что все развлечения, предполагающие выход из дома, стали менее популярны: театр на 65%, концерты — 54%, танцы — 42%, фотография — 23%. В настоящее время украинцы меньше интересуются садоводством (уменьшение популярности на 44%).

Самый большой интерес аналитики зафиксировали к онлайн-курсам, таким как Coursera, Udemy и другим, — рост запросов увеличился на 197% с прошлого года.

На втором месте роста популярности (182%) расположились настольные игры.

На третьем месте — карточные игры (рост интереса 115% по сравнению с 2019 годом).

Незначительным ростом отличились чтение (6%), онлайн-игры (22%) и фильмы (32%). Интерес к иностранным языкам вырос всего на 35%.

Как изменились поисковые запросы украинцев в Google. Инфографика: picodi.com

Ранее Українські Новини сообщали о том, чем можно заняться на карантине. Также о том, какие фильмы и сериалы помогут разнообразить время на карантине.