Из-за коронавируса Беларусь запретила экспорт гречки и картошки

В Беларуси, которая также находится на пике эпидемии коронавируса, и где предлагали бороться с инфекцией с помощью трактора, власти приняли решение о запрете экспорта гречки, лука и чеснока на три месяца. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета министров Беларуси.

"Установлен временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь гречихи, гречневой крупы, лука-севка, лука репчатого и чеснока вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что данный запрет распространяется на товары, помещенные под таможенные процедуры до вступления в силу указанного постановления.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятом запрете, внести на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами – членами Евразийского экономического союза аналогичных мер.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ заявили, что количество смертей от COVID-19 выросло в два раза за неделю.

Также Китай обеспокоен появлением бессимптомных носителей коронавируса.

Также президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что запирать людей в тухлых квартирах - не метод.