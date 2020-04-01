подписаться на рассылку
27.35 28.05
30 30.9
˟
  • Новости
  • Мир
  • В ВООЗ заявили, что количество смертей от COVID-19 выросло в два раза за неделю
01 апреля 2020, среда, 21:41 573
Мир 2020-04-01T21:41:34+03:00
Українські Новини
В ВООЗ заявили, что количество смертей от COVID-19 выросло в два раза за неделю

В ВООЗ заявили, что количество смертей от COVID-19 выросло в два раза за неделю

Ольга Фандорина
Карантин, ВООЗ, Covid-19, Смертность от коронавируса
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена глобальным распространением коронавируса, пока Кабмин расширил перечень карантинных мер. Об этом во время брифинга заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, за последний месяц произошел почти экспоненциальный рост числа новых заражений коронавирусом, а COVID-19 распространился практически на все страны и территории.

"Количество смертей увеличилось больше чем в два раза за последнюю неделю. В ближайшие несколько дней мы достигнем 1 миллиона подтвержденных случаев COVID-19 и 50 тысяч смертей", - заявил Гебреисус.

26 марта глава ВОЗ сообщил об ускорении пандемии. Когда число заражений достигло 400 тис. случаев, Гебреисус заявил, что 100 тыс. людей заболели всего за два дня.

Как сообщали Українські Новини, в США обвинили Китай и Иран в сокрытии информации о коронавирусе.

В то же время Китай наращивает производство противоэпидемических материалов, чтобы помочь Украине и 100 другим странам бороться с коронавирусом.

Больше новостей о: Карантин ВООЗ Covid-19 Смертность от коронавируса

Кабмин расширил перечень карантинных мер: полный список новых ограничений
Большинство украинцев "протянут" на своих сбережениях меньше месяца, — опрос "Рейтинга"
Новости
В Украине подтверждено 794 случая заражения COVID-19. 20 случаев летальные 22:47
Стреляли из гранатометов и пулеметов. На Донбассе ранены два украинских военных 22:10
В Одесской области загорелся национальный природный парк 22:00
Пациент из Китая болел коронавирусом почти 50 дней. Выглядел почти здоровым, но переносил Cоvid-19 21:55
В ВООЗ заявили, что количество смертей от COVID-19 выросло в два раза за неделю 21:41
больше новостей
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Пенсионный фонд предупредил о мошенниках и рассказал, как пенсионерам не лишиться денег 05:05
Пенсии весной повысят трижды: кому "светит" увеличение выплат 05:30 Инфографика
Сегодня отменяется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах Киева 07:20
Кабмин ужесточит карантин: ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации 15:29
больше новостей
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
Основатель банка "Аваль" погиб в ДТП в Житомирской области 19:40
НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича 11:49
Пенсионный фонд предупредил о мошенниках и рассказал, как пенсионерам не лишиться денег 05:05
Предприятие Бахматюка выделило средства на борьбу с коронавирусом на Херсонщине 12:06
больше новостей
Обсервация обязательна. В случае уклонение от нее будут применяться жесткие действия, - Зеленский
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok