В ВООЗ заявили, что количество смертей от COVID-19 выросло в два раза за неделю

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена глобальным распространением коронавируса, пока Кабмин расширил перечень карантинных мер. Об этом во время брифинга заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, за последний месяц произошел почти экспоненциальный рост числа новых заражений коронавирусом, а COVID-19 распространился практически на все страны и территории.

"Количество смертей увеличилось больше чем в два раза за последнюю неделю. В ближайшие несколько дней мы достигнем 1 миллиона подтвержденных случаев COVID-19 и 50 тысяч смертей", - заявил Гебреисус.

26 марта глава ВОЗ сообщил об ускорении пандемии. Когда число заражений достигло 400 тис. случаев, Гебреисус заявил, что 100 тыс. людей заболели всего за два дня.

Как сообщали Українські Новини, в США обвинили Китай и Иран в сокрытии информации о коронавирусе.

В то же время Китай наращивает производство противоэпидемических материалов, чтобы помочь Украине и 100 другим странам бороться с коронавирусом.