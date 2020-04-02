підписатися на розсилку
27.4 28.05
29.95 30.7
˟
  • Новини
  • Світ
  • Через коронавірус Білорусь заборонила експорт гречки і картоплі
02 квітня 2020, четвер, 10:27 19
Світ 2020-04-02T12:30:04+03:00
Українські Новини
Через коронавірус Білорусь заборонила експорт гречки і картоплі

Через коронавірус Білорусь заборонила експорт гречки і картоплі

Елизавета Кесельман
Білорусь, коронавірус в Білорусі, боротьба з коронавірусом
Гречана крупа.Фото: pixabay
Гречана крупа.Фото: pixabay

У Білорусі, яка також знаходиться на піку епідемії коронавірусу і де пропонували боротися з коронавірусом за допомогою трактора, влада ухвалила рішення про заборону експорту гречки, цибулі та часнику на три місяці. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Ради міністрів Білорусі.

"Встановлено тимчасову заборону на вивезення за межі Республіки Білорусь гречки, гречаної крупи, цибулі, цибулі ріпчастої, і часнику незалежно від країни їх походження, у тому числі при приміщенні під митні процедури експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території та реекспорту", - йдеться в повідомленні.

Відзначається також, що ця заборона поширюється на товари, поміщені під митні процедури до набрання чинності вказаної постанови.

Міністерству закордонних справ доручено повідомити Євразійську економічну комісію про прийняту заборону, внести на її розгляд пропозицію про застосування іншими державами – членами Євразійського економічного союзу аналогічних заходів.

Як повідомляли "Українські Новини", у ВООЗ заявили, що кількість смертей від COVID-19 зросла в два рази за тиждень.

Також Китай стурбований появою безсимптомних носіїв коронавірусу.

Також президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що замикати людей в тухлих квартирах - не метод.

Більше новин про: Білорусь коронавірус в Білорусі боротьба з коронавірусом

У світі кількість інфікованих коронавірусом наближається до мільйона. Дані на 2 квітня
Курс НБУ на четвер: гривня знову впала в ціні
Новини
СБУ провела обшуки в "Євролаб" за фактом можливого умисного приховування позитивних тестів на коронавірус 12:19
Австралійські медики почали тестувати вакцину від коронавірусу на тхорах 12:14
У Києві зафіксували першу смерть від коронавірусу. Всього 161 інфікований 12:09 Інфографіка
Рішення про відкриття продуктових ринків повинні приймати органи місцевого самоврядування, - Ляшко 11:52
У МОЗ розповіли, коли почнуть виробляти українські тести на коронавірус 11:47
більше новин
НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича 11:49
Літні та хворі на цукровий діабет. У МОЗ розповіли, хто найчастіше вмирає від коронавірусу 11:47
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу" 17:53
МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов 15:28
Борис Ложкін передав Інституту отоларингології комплекти захисту від коронавірусу 13:39
більше новин
НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича 11:49
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу" 17:53
МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов 15:28
У Мінсоцполітики назвали дату виплати пенсіонерам допомоги в 1000 гривень 13:34
"Токсичного" брата глави Офісу президента позбавили статусу радника керівника Чорнобильської зони, - ЗМІ 19:29
більше новин
Кабмін посилює карантинні заходи: повний список нових обмежень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok