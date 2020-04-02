Через коронавірус Білорусь заборонила експорт гречки і картоплі

У Білорусі, яка також знаходиться на піку епідемії коронавірусу і де пропонували боротися з коронавірусом за допомогою трактора, влада ухвалила рішення про заборону експорту гречки, цибулі та часнику на три місяці. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Ради міністрів Білорусі.

"Встановлено тимчасову заборону на вивезення за межі Республіки Білорусь гречки, гречаної крупи, цибулі, цибулі ріпчастої, і часнику незалежно від країни їх походження, у тому числі при приміщенні під митні процедури експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території та реекспорту", - йдеться в повідомленні.

Відзначається також, що ця заборона поширюється на товари, поміщені під митні процедури до набрання чинності вказаної постанови.

Міністерству закордонних справ доручено повідомити Євразійську економічну комісію про прийняту заборону, внести на її розгляд пропозицію про застосування іншими державами – членами Євразійського економічного союзу аналогічних заходів.

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