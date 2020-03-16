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16 марта 2020, понедельник, 22:05 118
Европа 2020-03-16T22:06:07+02:00
Українські Новини
В Беларуси предложили бороться с коронавирусом при помощи трактора

В Беларуси предложили бороться с коронавирусом при помощи трактора

Таня Войтюк
Александр Лукашенко, Беларусь, Коронавирус, Пандемия коронавируса
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org

В то время как Россия и Беларусь приостанавливают ж/д сообщение с Украиной, президент страны Александр Лукашенко предложил новаторское средство борьбы с заражением коронавирусом. По его мнению, в этом случае хорошо помогает работа, особенно на селе.

Об этом сообщает новостной портал DELFI.

На встрече с министрами страны Лукашенко порадовался, что из-за ситуации с коронавирусом люди хотя бы вспомнили о гигиене.

"Не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорят в народе. Ну хоть научили нас ухаживать за собой, кто не умел, вовремя руки мыть. Это тоже полезно..." - сказал глава государства.

Затем он призвал не поддаваться паническим настроениям.

"...Но не надо никакой паники, надо просто работать. Особенно сейчас, на селе. Приятно смотреть по телевизору, как люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Трактор всех вылечит", - отметил Лукашенко.

По последним данным, зараженных новым вирусом в Беларуси 26 человек.

Как сообщали Українські Новини, коронавирусом в мире заразилось более 168 тыс. человек.

Тем веремен Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе.

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