Лукашенко заявил, что запирать людей в тухлых квартирах - не метод

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает неудачной идеей массовую изоляцию граждан в условиях борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Радио Свобода во вторник, 31 марта.

"Запирать людей в тухлых квартирах – это не метод, – заявил Лукашенко и добавил, что при респираторных заболеваниях нужно наоборот "выходить на улицу, дышать свежим воздухом и проветривать помещение".

В закрытых квартирах, по мнению главы Беларуси, люди находятся "в атмосфере вирусов и зачастую слишком поздно, уже в критическом состоянии, поступают на излечение".

"Работать надо точечно, а не перекрывать всё подряд", – резюмировал президент.

Как сообщали Українські Новини, в Беларуси предложили бороться с коронавирусом при помощи трактора.

Тем временем, ранее 26 марта в связи с пандемией коронавируса, российские власти издали указ о временном закрытии церквей и развлекательных центров в Москве и Санкт-Петербурге на объявленную президентом России Владимиром Путиным выходную неделю.

Также Россия прекращает авиасообщения со всеми странами.