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31 марта 2020, вторник, 19:58 35
Общество 2020-03-31T19:58:27+03:00
Українські Новини
Лукашенко заявил, что запирать людей в тухлых квартирах - не метод

Лукашенко заявил, что запирать людей в тухлых квартирах - не метод

Ольга Фандорина
Александр Лукашенко, Беларусь, Коронавирус, Борьба с коронавирусом
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает неудачной идеей массовую изоляцию граждан в условиях борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Радио Свобода во вторник, 31 марта.

"Запирать людей в тухлых квартирах – это не метод, – заявил Лукашенко и добавил, что при респираторных заболеваниях нужно наоборот "выходить на улицу, дышать свежим воздухом и проветривать помещение".

В закрытых квартирах, по мнению главы Беларуси, люди находятся "в атмосфере вирусов и зачастую слишком поздно, уже в критическом состоянии, поступают на излечение".

"Работать надо точечно, а не перекрывать всё подряд", – резюмировал президент.

Как сообщали Українські Новини, в Беларуси предложили бороться с коронавирусом при помощи трактора.

Тем временем, ранее 26 марта в связи с пандемией коронавируса, российские власти издали указ о временном закрытии церквей и развлекательных центров в Москве и Санкт-Петербурге на объявленную президентом России Владимиром Путиным выходную неделю.

Также Россия прекращает авиасообщения со всеми странами.

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