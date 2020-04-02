В Україні вже 804 заражених коронавірусом. За добу 135 нових випадків

В Україні за добу 135 нових випадків зараження на коронавірусну інфекцією. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я. За даними ЦГЗ, станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 135 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 51 випадок; Волинська область - 10 випадків; Дніпропетровська область - 10 випадків; Донецька область - 7 случаев; Житомирская область - 6 випадків; Закарпатська область - 1 випадок; Запорізька область - 19 випадків; Ивано-Франківська область - 74 випадки; Кіровоградська область - 7 випадків; м. Київ - 160 випадків; Київська область - 64 випадки; Львівська область - 11 випадків; Луганська область - 3 випадки; Одеська область - 14 випадків; Полтавська область - 5 випадків; Ровенская область - 19 случаев; Сумська область - 26 випадків; Тернопільська область - 106 випадків; Харьківська область - 1 випадок; Херсонська область - 4 випадки; Хмельницька область - 6 випадків; Чернівецька область - 143 випадки; Черкаська область - 54 випадки; Чернігівська область - 3 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 квітня 2020 на Центр надійшло 484 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3834 повідомлення про підозру на COVID-19 Як захиститися від коронавірусу: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, в тому числі очей, носа і рта.Терміческі обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. В разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як захиститися від коронавірусу Як повідомляли Українські Новини, глава ОДА заявляв, що в Чернівецькій області за добу майже 40 нових заражених коронавірусом. Також Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих на коронавірус.