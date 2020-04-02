В Україні вже 804 заражених коронавірусом. За добу 135 нових випадків

В Україні за добу 135 нових випадків зараження на коронавірусну інфекцією. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 51 випадок;

Волинська область - 10 випадків;

Дніпропетровська область - 10 випадків;

Донецька область - 7 случаев;

Житомирская область - 6 випадків;

Закарпатська область - 1 випадок;

Запорізька область - 19 випадків;

Ивано-Франківська область - 74 випадки;

Кіровоградська область - 7 випадків;

м. Київ - 160 випадків;

Київська область - 64 випадки;

Львівська область - 11 випадків;

Луганська область - 3 випадки;

Одеська область - 14 випадків;

Полтавська область - 5 випадків;

Ровенская область - 19 случаев;

Сумська область - 26 випадків;

Тернопільська область - 106 випадків;

Харьківська область - 1 випадок;

Херсонська область - 4 випадки;

Хмельницька область - 6 випадків;

Чернівецька область - 143 випадки;

Черкаська область - 54 випадки;

Чернігівська область - 3 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 квітня 2020 на Центр надійшло 484 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3834 повідомлення про підозру на COVID-19

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, в тому числі очей, носа і рта.Терміческі обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

В разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, глава ОДА заявляв, що в Чернівецькій області за добу майже 40 нових заражених коронавірусом.

Також Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих на коронавірус.