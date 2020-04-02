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02 квітня 2020, четвер, 10:04 13 Інфографіка
Політика 2020-04-02T10:32:00+03:00
Українські Новини
В Україні вже 804 заражених коронавірусом. За добу 135 нових випадків

В Україні вже 804 заражених коронавірусом. За добу 135 нових випадків

Анна Рудык
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Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В Україні за добу 135 нових випадків зараження на коронавірусну інфекцією. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 51 випадок;
  • Волинська область - 10 випадків;
  • Дніпропетровська область - 10 випадків;
  • Донецька область - 7 случаев;
  • Житомирская область - 6 випадків;
  • Закарпатська область - 1 випадок;
  • Запорізька область - 19 випадків;
  • Ивано-Франківська область - 74 випадки;
  • Кіровоградська область - 7 випадків;
  • м. Київ - 160 випадків;
  • Київська область - 64 випадки;
  • Львівська область - 11 випадків;
  • Луганська область - 3 випадки;
  • Одеська область - 14 випадків;
  • Полтавська область - 5 випадків;
  • Ровенская область - 19 случаев;
  • Сумська область - 26 випадків;
  • Тернопільська область - 106 випадків;
  • Харьківська область - 1 випадок;
  • Херсонська область - 4 випадки;
  • Хмельницька область - 6 випадків;
  • Чернівецька область - 143 випадки;
  • Черкаська область - 54 випадки;
  • Чернігівська область - 3 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 квітня 2020 на Центр надійшло 484 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3834 повідомлення про підозру на COVID-19

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, в тому числі очей, носа і рта.Терміческі обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • В разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Как защититься от коронавирусаЯк захиститися від коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, глава ОДА заявляв, що в Чернівецькій області за добу майже 40 нових заражених коронавірусом.

Також Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих на коронавірус.

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