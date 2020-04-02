Минфин не выполняет план по заимствованиям

Минфин не выполняет планы по заимствованиям

Минфин не выполняет планы по заимствованиям

Тогда как в Минсоцполитики назвали возможную дату выплаты пенсионерам по 1 тыс. гривен, в январе-марте Министерство финансов выполнило план по заимствованиям на 85,1%.

Об этом свидетельствуют данные министерства, передают Українські Новини.

Для финансирования государственного бюджета Министерство финансов в январе-марте 2020 привлекло 98,2 млрд гривен.

Заимствования из внешних источников превысили 34,2 млрд гривен (67% от плана), а на внутреннем рынке - 63,9 млрд гривен (100% плана), из которых 27 млрд гривен - в национальной валюте, а 36,8 млрд гривен - в иностранной валюте (1,1 млрд долларов и 200 млн евро).

Общий план заимствований за отчетный период выполнен на 85,1%.

По оперативным данным Государственной казначейской службы в марте 2020 году до общего фонда государственного бюджета поступило 78,4 млрд гривен, роспись выполнена на 89,3%.

При этом было возмещено 10,6 млрд гривен налога на добавленную стоимость.

Основное невыполнение состоялось по таможенным платежам - 81,2% от росписи, недопоступления составили 5,7 млрд гривен.

Ослабление курса гривны до 26,4 UAH/USD, в среднем за март, хотя и приблизилось к учтенному в бюджете (27 UAH/USD), однако не смогло компенсировать негативного эффекта от падения объемов налогооблагаемого импорта.

В том числе в результате введения основными торговыми партнерами ограничительных мер в связи с распространением эпидемии COVID-19 и нарушением логистических цепей в доставке товаров.

Как сообщали Українські Новини, в марте государственный бюджет недовыполнен по доходам на 10,4%, или на 10,2 млрд гривен.

В январе-марте госбюджет по доходам выполнен на 88,4%. Доходы госбюджета за первый квартал составили 210,694 млрд гривен при плане в 238,286 млрд гривен. Таким образом, дефицит составил 27,592 млрд гривен.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что Украине необходимо в текущем году погасить 3,5 млрд долларов внешних долгов в эквиваленте и 5,5 млрд долларов – внутренних.

Президент Владимир Зеленский констатирует, что Международный валютный фонд может увеличить финансирование Украины по новой программе до 8 млрд долларов.

Украина и МВФ ведут переговоры по увеличению кредитования с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Украина ожидает финальное решение о выделении средств от Международного валютного фонда (МВФ) в течение двух недель.