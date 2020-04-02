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02 апреля 2020, четверг, 09:36 53
Финансы 2020-04-02T09:36:36+03:00
Українські Новини
Минфин не выполняет план по заимствованиям

Минфин не выполняет план по заимствованиям

Сергей Жолобецкий
Минфин, Госбюджет, Госдолг, ОВГЗ, Гособлигации, заимствования
Минфин не выполняет планы по заимствованиям
Минфин не выполняет планы по заимствованиям

Тогда как в Минсоцполитики назвали возможную дату выплаты пенсионерам по 1 тыс. гривен, в январе-марте Министерство финансов выполнило план по заимствованиям на 85,1%.

Об этом свидетельствуют данные министерства, передают Українські Новини.

Для финансирования государственного бюджета Министерство финансов в январе-марте 2020 привлекло 98,2 млрд гривен.

Заимствования из внешних источников превысили 34,2 млрд гривен (67% от плана), а на внутреннем рынке - 63,9 млрд гривен (100% плана), из которых 27 млрд гривен - в национальной валюте, а 36,8 млрд гривен - в иностранной валюте (1,1 млрд долларов и 200 млн евро).

Общий план заимствований за отчетный период выполнен на 85,1%.

По оперативным данным Государственной казначейской службы в марте 2020 году до общего фонда государственного бюджета поступило 78,4 млрд гривен, роспись выполнена на 89,3%.

При этом было возмещено 10,6 млрд гривен налога на добавленную стоимость.

Основное невыполнение состоялось по таможенным платежам - 81,2% от росписи, недопоступления составили 5,7 млрд гривен.

Ослабление курса гривны до 26,4 UAH/USD, в среднем за март, хотя и приблизилось к учтенному в бюджете (27 UAH/USD), однако не смогло компенсировать негативного эффекта от падения объемов налогооблагаемого импорта.

В том числе в результате введения основными торговыми партнерами ограничительных мер в связи с распространением эпидемии COVID-19 и нарушением логистических цепей в доставке товаров.

Как сообщали Українські Новини, в марте государственный бюджет недовыполнен по доходам на 10,4%, или на 10,2 млрд гривен.

В январе-марте госбюджет по доходам выполнен на 88,4%. Доходы госбюджета за первый квартал составили 210,694 млрд гривен при плане в 238,286 млрд гривен. Таким образом, дефицит составил 27,592 млрд гривен.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что Украине необходимо в текущем году погасить 3,5 млрд долларов внешних долгов в эквиваленте и 5,5 млрд долларов – внутренних.

Президент Владимир Зеленский констатирует, что Международный валютный фонд может увеличить финансирование Украины по новой программе до 8 млрд долларов.

Украина и МВФ ведут переговоры по увеличению кредитования с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Украина ожидает финальное решение о выделении средств от Международного валютного фонда (МВФ) в течение двух недель.

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