Мінфін не виконує план по запозиченням

Тоді як в Мінсоцполітики назвали можливу дату виплати пенсіонерам по 1 тис. гривень, у січні-березні Міністерство фінансів виконало план по запозиченнях на 85,1%.

Про це свідчать дані міністерства, передають Українські Новини.

Для фінансування державного бюджету Міністерство фінансів у січні-березні 2020 привернуло 98,2 млрд гривень.

Запозичення із зовнішніх джерел перевищили 34,2 млрд гривень (67% від плану), а на внутрішньому ринку - 63,9 млрд гривень (100% плану), з яких 27 млрд гривень - у національній валюті, а 36,8 млрд гривень - в іноземній валюті (1,1 млрд доларів і 200 млн євро).

Загальний план запозичень за звітний період виконаний на 85,1%.

За оперативними даними Державної казначейської служби в березні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 78,4 млрд гривень, розпис виконано на 89,3%.

При цьому було відшкодовано 10,6 млрд гривень податку на додану вартість.

Основна невиконання відбулося за митними платежами - 81,2% від розпису, недонадходження склали 5,7 млрд гривень.

Ослаблення курсу гривні до 26,4 UAH/USD, в середньому за березень, хоча і наблизилося до врахованому в бюджеті (27 UAH/USD), однак не змогло компенсувати негативного ефекту від падіння обсягів оподатковуваного імпорту.

В тому числі в результаті введення основними торговими партнерами обмежувальних заходів у зв'язку з поширенням епідемії COVID-19 і порушенням логістичних ланцюгів в доставці товарів.

Як повідомляли Українські Новини, у березні державний бюджет недовиконаний за доходами на 10,4%, або на 10,2 млрд гривень.

У січні-березні держбюджету по доходах виконаний на 88,4%. Доходи держбюджету за перший квартал склали 210,694 млрд гривень при плані в 238,286 млрд гривень. Таким чином, дефіцит склав 27,592 млрд гривень.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначає, що Україні необхідно в поточному році погасити 3,5 млрд доларів зовнішніх боргів у еквіваленті і 5,5 млрд доларів – внутрішніх.

Президент Володимир Зеленський констатує, що Міжнародний валютний фонд може збільшити фінансування за новою програмою до 8 млрд доларів.

Україна і МВФ ведуть переговори по збільшенню кредитування з $5,5 млрд до $9,5 млрд. Україна очікує фінальне рішення про виділення коштів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) протягом двох тижнів.