Украина ждет увеличения помощи МВФ почти в 2 раза из-за коронавируса

Украина и МВФ ведут переговоры по увеличению кредитования с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Об этом Українським Новинам сообщили источники, знакомые с процессом переговоров. Финансирование может быть по двум программам: расширенного финансирования (EFF) и быстрого финансирования из-за коронавируса (RFI). Обе программы могут быть одобрены МВФ одновременно по ускоренной процедуре, а общий размер первого транша суммарно может составить $3 млрд, треть из которых пойдет на финансирование дефицита госбюджета.

Буквально пару месяцев назад в Украине не было критической необходимости в получении финансовой поддержки от Международного валютного фонда. Однако в последнее время из-за влияния коронавируса COVID-19 увеличивается необходимость в средствах не только для пополнения валютных резервов, но и для бюджетных расходов.

На сегодняшний день в правительстве думают, как перераспределить расходы бюджета, чтоб покрыть статьи, которые позволят усилить борьбу с распространением вируса и компенсировать потери, в том числе и из-за льгот для бизнеса.

Правительство и Президент активизировали переговоры с МВФ. На днях в ходе телефонного разговора Президент Украины Владимир Зеленский и глава МВФ Кристалина Георгиева обсудили вопрос расширения программы сотрудничества «для поддержки дальнейших реформ в Украине и преодоления вызовов, стоящих перед украинской экономикой в связи с распространением коронавируса, а также шаги по имплементации этой программы», - сообщили в Офисе Президента.

В частности, речь идет о планах увеличить размер поддержки Украины со стороны МВФ.

В марте МВФ заявил, что может выделить беспроцентную помощь странам, которые пострадали от коронавируса в общем объеме до $1 трлн по программе Rapid Financing Instrument (RFI).

Одной из первых стран, которые попросили такую помощью, был Иран. Сейчас за помощью уже образовалась очередь, в которой есть и Украина.

Зеленский обратился к правительству с просьбой провести переговоры с МВФ о выделении средств в связи с коронавирусом (по программе RFI) 16 марта. По информации Українських Новин, на сегодняшний день уже получено принципиальное согласие от МВФ на выделение средств и сейчас обсуждаются технические вопросы.

Как стало известно Українським новинам, Украина сейчас обсуждает с МВФ две программы сотрудничества.

Первая – EFF, предварительная договоренность по которой была достигнута еще при премьерстве Алексея Гончарука. Но размер программы планируется увеличить с $5,5 млрд до $7 млрд.

Вторая программа, беспроцентная RFI может составить $1,4 – $2,5 – окончательный размер в процессе обсуждения. По ней не только нет процентов, но и нет отдельных условий, кроме единственного – должна быть подписана программа EFF, и ее можно будет утвердить по ускоренной процедуре (fast track), то есть, без корректировки бюджетных показателей, которые, понятно, уже не будут соблюдены в ранее договоренных рамках. Кстати, по неофициальным данным, размер дефицита госбюджета может увеличиться с ожидаемых в конце 2019 года 2% ВВП до 4% ВВП. При этом обязательными предварительными условиями для утверждения EFF остается принятие закона о банках, который должен сделать невозможным возврат национализированных банков бывшим владельцам, и закон о рынке земли. По словам собеседника агентства, закон о банках обязателен на 100%, а по закону о земле возможна отсрочка.

Главным для Украины сейчас размер первого транша по обеим программам. Если условия по EFF будут выполнены в соответствии с договоренностями с МВФ, то совет директоров кредитора сможет утвердить обе программы для Украины одновременно. При этом важен будет размер первого транша поступлений финансов. По информации агентства, Украина рассчитывает получить его общим объемом в $3 млрд – $2 млрд по программе EFF и $1 по RFI. Деньги по RFI пойдут на покрытие дефицита бюджета, а смогут ли использоваться средства на эти цели и по программе EFF пока неизвестно. Обычно такой вариант МВФ не практикует.

Еще один вариант, который пока нельзя исключать – возможность расширения EFF без предоставления RFI, но с возможностью использовать часть средств для покрытия бюджетных проблем.