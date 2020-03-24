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24 марта 2020, вторник, 08:21 592
Экономика 2020-03-24T10:30:03+02:00
Українські Новини
МВФ примет решение по Украине в ближайшие две недели, - Офис Президента

МВФ примет решение по Украине в ближайшие две недели, - Офис Президента

Надежда Комендантова
МВФ, МВФ-Украина, Транш МВФ, Юлия Ковалив, Кредиты МВФ
Международный валютный фонд, МВФ . Фото: UTMAG
Международный валютный фонд, МВФ . Фото: UTMAG

В то время, как Украина и МВФ ведут переговоры по увеличению кредитования с $5,5 млрд до $9,5 млрд, Украина ожидает финальное решение о выделении средств от Международного валютного фонда (МВФ) в течение двух недель.

Об этом заявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Она отметила, что финансовая помощь от МВФ будет направлена в государственный бюджет.

"В течение следующей недели-двух мы со своей стороны, как Украина, финализируем наши последние договоренности и получим положительное решение от борда Международного валютного фонда", - заявила Ковалив.

"Собственно, что мы сегодня обсуждаем с МВФ. В первую, это увеличение объема финансовой поддержки Украины на время кризиса. Мы уже говорим сейчас о почти в два раза увеличении той программы, чем мы говорили с ними в конце прошлого года. Второй вопрос, который мы с ними обсуждаем, это то, что эти средства нужны в первую очередь в бюджете - там, где мы будем финансировать медицину и социальную сферу", - добавила она.

Как сообщали Українські Новини, генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала заявляет, что в случае продления карантина до июня-июля снижение ВВП в Украине может достичь 9% при курсе 35 UAH/USD.

Национальный банк рассчитывает на финансовую поддержку для борьбы с последствиями коронавируса от Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейской комиссии и других доноров.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собщил, что Украине осталось выполнить два условия МВФ.

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