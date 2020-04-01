На Винничине медики самоизволировались с больным COVID-19 ребенком и лечат его по 12 часов

В Могилев-Подольском, что на Винничине, где зафиксировано 49 случаев заражения коронавирусом, медики спасают жизнь ребенку, у которого подтвердили COVID-19. Об этом своем Facebook рассказал Геннадий Вацак. По его словам, четыре бригады ушли на самоизоляцию и выстаивают смены по 12 часов. Сейчас состояние мальчика постепенно улучшается. Он в сознании, его кормят через зонд. Ребенок обеспечен лекарствами. Винницкая лаборатория подтвердила, что сами медики здоровы. Врачи Винничины с маленьким пациентом. Фото: facebook.com\/permalink Врачи работают по 12 часов. Фото: facebook.com\/permalink Как сообщали Українські Новини, по сосниною на вечер 1 апреля в Украине 794 случая заражения COVID-19. 20 человек умерли. Тем временем, в Украине 1 апреля, врач-реаниматолог одной из больниц города Хмельницкий заболел коронавирусом. В Мелитополе у главного врача местной больницы подтвердили коронавирус. Наибольшее количество смертей от коронавирусной инфекции зафиксировано среди больных с сахарным диабетом. Именно в группе риска самая большая вероятность развития тяжелых осложнений коронавирусной болезни и большая летальность. В Ивано-Франковске зафиксировали еще одну смерть от коронавируса. Умерла 60-летняя женщина.