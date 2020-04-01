На Винничине медики самоизволировались с больным COVID-19 ребенком и лечат его по 12 часов

В Могилев-Подольском, что на Винничине, где зафиксировано 49 случаев заражения коронавирусом, медики спасают жизнь ребенку, у которого подтвердили COVID-19. Об этом своем Facebook рассказал Геннадий Вацак.

По его словам, четыре бригады ушли на самоизоляцию и выстаивают смены по 12 часов. Сейчас состояние мальчика постепенно улучшается. Он в сознании, его кормят через зонд. Ребенок обеспечен лекарствами.

Винницкая лаборатория подтвердила, что сами медики здоровы.

Врачи Винничины с маленьким пациентом. Фото: facebook.com/permalink

Врачи работают по 12 часов. Фото: facebook.com/permalink

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