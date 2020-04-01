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01 апреля 2020, среда, 23:43 74
Общество 2020-04-01T23:53:09+03:00
Українські Новини
На Винничине медики самоизволировались с больным COVID-19 ребенком и лечат его по 12 часов

На Винничине медики самоизволировались с больным COVID-19 ребенком и лечат его по 12 часов

Кира Молчанова
Врачи, Могилев-Подольский, Медики, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Виннице
Врачи Винничины с маленьким пациентом. Фото: facebook.com/permalink
Врачи Винничины с маленьким пациентом. Фото: facebook.com/permalink

В Могилев-Подольском, что на Винничине, где зафиксировано 49 случаев заражения коронавирусом, медики спасают жизнь ребенку, у которого подтвердили COVID-19. Об этом своем Facebook рассказал Геннадий Вацак.

 По его словам, четыре бригады ушли на самоизоляцию и выстаивают смены по 12 часов. Сейчас состояние мальчика постепенно улучшается. Он в сознании, его кормят через зонд. Ребенок обеспечен лекарствами.

Винницкая лаборатория подтвердила, что сами медики здоровы.

Врачи Винничины с маленьким пациентом. Фото: facebook.com/permalink Врачи Винничины с маленьким пациентом. Фото: facebook.com/permalink

Врачи работают по 12 часов. Фото: facebook.com/permalink Врачи работают по 12 часов. Фото: facebook.com/permalink

Как сообщали Українські Новини, по сосниною на вечер 1 апреля в Украине 794 случая заражения COVID-19. 20 человек умерли.

Тем временем, в Украине 1 апреля, врач-реаниматолог одной из больниц города Хмельницкий заболел коронавирусом.

В Мелитополе у главного врача местной больницы подтвердили коронавирус.

Наибольшее количество смертей от коронавирусной инфекции зафиксировано среди больных с сахарным диабетом. Именно в группе риска самая большая вероятность развития тяжелых осложнений коронавирусной болезни и большая летальность.

В Ивано-Франковске зафиксировали еще одну смерть от коронавируса. Умерла 60-летняя женщина.

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Врачи Винничины с маленьким пациентом. Фото: facebook.com/permalink
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