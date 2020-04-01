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01 апреля 2020, среда, 20:50 931
Общество 2020-04-01T20:50:29+03:00
Українські Новини
Главврач мелитопольской больницы заразился коронавирусом. Еще 12 медиков на обсервации

Главврач мелитопольской больницы заразился коронавирусом. Еще 12 медиков на обсервации

Кира Молчанова
Запорожская область, Врач, Коронавирус, коронавирус в Украине
Врач. Фото: pexels
Врач. Фото: pexels

Пока в Запорожской области 13 подтвержденных случаев коронавируса, в Мелитополе у главного врача территориально-медицинского объединения "Многопрофильная больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи" Виталия Гадомского подтвердили коронавирус.

Об этом сообщает местное издание "Наш город".

Врач сообщил, что чувствует себя удовлетворительно. У него легкие симптомы болезни, которые поначалу были похожи на простуду. Он вместе с семьей находится на самоизоляции. Лечение он получает на дому.

На самоизоляции находятся 12 коллег, которые контактировали с ним недавно.

Как сообщали Українські Новини, 1 апреля, врач-реаниматолог одной из больниц города Хмельницкий заболел коронавирусом.

Входящий в титановый бизнес группы компаний Group DF Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК, Запорожье) запустил собственное производство многоразовых защитных масок и приступил к производству пробных партий дезинфицирующих средств (антисептиков) для собственных нужд.

До этого Запорожье ввело чрезвычайную ситуацию.

Тем временем, в столице Киевский городской совет выделил 894 млн гривен на доплаты столичным медикам.

 

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