Вторая женщина умерла от коронавируса в роддоме Ивано-Франковска

30 марта в одной из больниц Ивано-Франковска умерла 37-летняя роженица, а после там зафиксировали второй случай смерти от коронавируса.

Об этом сообщили на брифинге в Ивано-Франковской областной государственной администрации.

"По состоянию на 1 апреля есть 65 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. К сожалению, среди этих 65 - пять человек умерли, двое из которых из перинатального центра", - сообщил и. о. председателя ОГА Виталий Федорив.

Руководитель Ивано-Франковского областного перинатального центра Юрий Павлушинский уточнил, что 60-летняя женщина поступила в центр 3 марта для операции. А уже 30 марта она умерла.

"В целом у нас четверо медиков инфицированы, но их не было в то время в больнице. Мы понимаем позицию родственников умершей и сочувствуем им. Но нам трудно сказать, где женщина могла заразиться", - пояснил Павлушинский.

Как сообщали Українські Новини, тридцать украинцев лечатся за границей от коронавируса, восемь выздоровели.

Кроме того, за один в Киеве зафиксировали еще 25 случаев заражения коронавирусом, из них 1 - годовалый ребенок.