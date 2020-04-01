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01 апреля 2020, среда, 19:41 754
Общество 2020-04-01T19:41:57+03:00
Українські Новини
Вторая женщина умерла от коронавируса в роддоме Ивано-Франковска

Вторая женщина умерла от коронавируса в роддоме Ивано-Франковска

Ольга Фандорина
Коронавирус, Смерть от коронавируса, Covid-19, заражение коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

30 марта в одной из больниц Ивано-Франковска умерла 37-летняя роженица, а после там зафиксировали второй случай смерти от коронавируса.

Об этом сообщили на брифинге в Ивано-Франковской областной государственной администрации.

"По состоянию на 1 апреля есть 65 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. К сожалению, среди этих 65 - пять человек умерли, двое из которых из перинатального центра", - сообщил и. о. председателя ОГА Виталий Федорив.

Руководитель Ивано-Франковского областного перинатального центра Юрий Павлушинский уточнил, что 60-летняя женщина поступила в центр 3 марта для операции. А уже 30 марта она умерла.

"В целом у нас четверо медиков инфицированы, но их не было в то время в больнице. Мы понимаем позицию родственников умершей и сочувствуем им. Но нам трудно сказать, где женщина могла заразиться", - пояснил Павлушинский.

Как сообщали Українські Новини, тридцать украинцев лечатся за границей от коронавируса, восемь выздоровели.

Кроме того, за один в Киеве зафиксировали еще 25 случаев заражения коронавирусом, из них 1 - годовалый ребенок.

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