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23 марта 2020, понедельник, 08:37 56
Медицина 2020-03-23T08:38:41+02:00
Українські Новини
В Украину доставили партию тестов на коронавирус и аппараты ИВЛ из Китая

В Украину доставили партию тестов на коронавирус и аппараты ИВЛ из Китая

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, тесты на коронавирус, самолет ВСУ, Аппараты ИВЛ
Самолет ВСУ. Фото: пресс-служба Офиса президента
Самолет ВСУ. Фото: пресс-служба Офиса президента

В то время, как в Украине зафиксировано 73 случая заболевания коронавирусом, в аэропорт "Борисполь" (Киев) с китайского Гуанчжоу самолетом Вооруженных сил Украины Ил-76 доставили партию тестов для выявления коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.

"Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 000 тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже в понедельник передатут в лаборатории в каждый регион Украины. Экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы и других.

Быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена ​​повышенная температура и есть подозрение на коронавирусной болезни. В случае положительного результата экспресс-теста врачи должны взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста.

Также сообщается, что это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов.

Как сообщали Українські Новини, Украина на последнем месте среди европейский стран по количеству проведенных тестов.

Ранее сообщалось о том, что нужно знать о тестах на коронавирус.

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