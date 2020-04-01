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01 квітня 2020, середа, 18:20 15
Суспільство 2020-04-01T19:45:02+03:00
Українські Новини
Уляна Супрун попросила Ілона Маска допомогти Україні з апаратами ШВЛ

Уляна Супрун попросила Ілона Маска допомогти Україні з апаратами ШВЛ

Кира Молчанова
SpaceX, Уляна Супрун, Ілон Маск, Апарати ШВЛ
Уляна Супрун. Скріншот: DW
Уляна Супрун. Скріншот: DW

Колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун відповіла на пропозицію глави гоголи компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска безкоштовно розіслати апарати ШВЛ в лікарні світу і попросила надіслати кілька в Україну — у Києві таких апаратів 204.

У своєму Twitter Маск повідомив, що готовий безкоштовно розіслати в лікарні світу апарати ШВЛ для порятунку тих, у кого важка форма перебігу хвороби COVID-19.

"У нас є додаткові схвалені FDA апарати. Доставимо в лікарні по всьому світу в регіони доставки Тесла. Пристрої та доставка - безкоштовно. Єдина вимога - щоб обладнання надійшло до пацієнтів негайно, а не зберігалося на складі. Будь ласка, дайте мені знати чи Tesla", — написав він.

Уляна Супрун відповіла йому в коментарі і попросила допомогти.

"Мене звати Уляна Супрун. Я - колишня глава МОЗ України. Україна потребує апарати ШВЛ. Ми маємо їх лише 3500 на 37 млн чоловік населення. Будь ласка, допоможіть нам", — написала Супрун.

Скріншот твитта https://twitter.com/elonmusk/status/1245009716935188481Скріншот твитта https://twitter.com/elonmusk/status/1245009716935188481

Як повідомляли Українські Новини, в Україну доставили партію тестів на коронавірус і апарати ШВЛ з Китаю.

Що таке ШВЛ і чи забезпечена ними Україна: МОЗ назвав кількість апаратів.

Екс-міністр охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як відрізнити симптоми грипу та коронавірусу.

До цього засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск заявив про те, що передасть США (Каліфорнія) 1 255 апаратів штучної вентиляції легенів, які він закупив у Китаї.

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