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24 марта 2020, вторник, 17:01 213
Мир 2020-03-24T17:07:22+02:00
Українські Новини
Илон Маск передаст Калифорнии более тысячи вентиляционных аппаратов

Илон Маск передаст Калифорнии более тысячи вентиляционных аппаратов

Елизавета Кесельман
Коронавирус, Илон Маск, Борьба с коронавирусом, Вентиляционный аппарат
Илон Маск. Фото:twitter.com/elonmusk
Илон Маск. Фото:twitter.com/elonmusk

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о том, что передаст США (Калифорния) 1 255 аппаратов искусственной вентиляции для легких, которые он закупил в Китае. Об этом он написал в своем Twitter.

Отмечается, что бизнесмен пообещал передать аппараты марок ResMed, Philips и Medtronic в Калифорнию для тех, кто нуждается в бесплатном вентиляторе.

Скриншот: twitter.com/elonmuskСкриншот: twitter.com/elonmusk

 "В Китае было избыточное предложение, поэтому мы приобрели 1255 вентиляторов ResMed, Philips & Medtronic, утвержденные FDA, в пятницу ночью и поставили их в ЛА. Если вы хотите установить бесплатный вентилятор, сообщите нам об этом", — написал бизнесмен.

Как сообщали Українські Новини, в Париже людей без места жительства заселят в гостиницы на время пандемии.

Также Prada запустило производство по пошиву 80 тыс. масок и 110 тыс. комплектов спецодежды для итальянских больниц.

Тем временем, мэр Киева Кличко рассказал, в какие аптеки Киев распределяет маски и дезинфекторы.

Также в Киеве взлетели цены на продукты первой необходимости. Кличко призвал вмешаться АМКУ.

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