Кличко проводит экстренный брифинг по коронавирусу: онлайн-трансляция

Сегодня, 1 апреля, проходит онлайн-брифинг мэра Киева Виталия Кличко относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID 19). Онлайн-трансляция брифинга проходит на официальном портале Киева, на сайте мэра Киева, на YouTube канале КГГА, на Facebook-странице КГГА и на Facebook-странице Виталия Кличко. Также посмотреть трансляцию можно будет на телеканале "Киев". Во время онлайн-брифинга мэр предоставит ответы на вопросы СМИ и из соцсетей, а также сообщит последние данные о зараженных коронавирусом в Киеве. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=VKlmekqLvqg" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українські Новини, 29 медиков и 2 полицейских заразились коронавирусом в Тернопольской области. Кроме того, в оккупированном Донецке заявили про первый случай коронавируса. Ранее, 30 марта, в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 378 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию. Также вчера, 31 марта, в Киеве сообщили о 107 случаях коронавируса.