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01 апреля 2020, среда, 12:03 1357
Общество 2020-04-01T12:17:32+03:00
Українські Новини
Кличко проводит экстренный брифинг по коронавирусу: онлайн-трансляция

Кличко проводит экстренный брифинг по коронавирусу: онлайн-трансляция

Анна Рудык
Виталий Кличко, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве

Сегодня, 1 апреля, проходит онлайн-брифинг мэра Киева Виталия Кличко относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID 19).

Онлайн-трансляция брифинга проходит на официальном портале Киева, на сайте мэра Киева, на YouTube канале КГГА, на Facebook-странице КГГА и на Facebook-странице Виталия Кличко.

Также посмотреть трансляцию можно будет на телеканале "Киев".

Во время онлайн-брифинга мэр предоставит ответы на вопросы СМИ и из соцсетей, а также сообщит последние данные о зараженных коронавирусом в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, 29 медиков и 2 полицейских заразились коронавирусом в Тернопольской области.

Кроме того, в оккупированном Донецке заявили про первый случай коронавируса.

Ранее, 30 марта, в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 378 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Также вчера, 31 марта, в Киеве сообщили о 107 случаях коронавируса.

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