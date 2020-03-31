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31 марта 2020, вторник, 20:24 113
Общество 2020-03-31T20:24:22+03:00
Українські Новини
29 медиков и 2 полицейских заразились коронавирусом в Тернопольской области

29 медиков и 2 полицейских заразились коронавирусом в Тернопольской области

Елена Новикова
Медики, Коронавирус, коронавирус в Украине, заражение коронавирусом, Коронавирус в Тернопольской области
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Заместитель председателя Монастырисской районной государственной администрации Павел Дронь заявляет, что в Тернопольской области коронавирусом заболели 29 медиков, в то время, как 28 марта сообщалось о 24

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"На 17:00 в Монастырисском районе: инфицированных коронавирусом - 68 человек... В их числе медперсонала - 29 (8 врачей, 13 медсестер, 8 мл. медсестер)", - написал он.

Дронь добавил, что в области также инфицированы 2 полицейских, 1 священник.

Он подчеркнул, что в конце дня в районную больницу было завезено еще 100 защитных костюмов, 180 респираторов, 500 масок, 100 пробирок, 50 шпателей для сбора образцов, 1 тыс. перчаток.

Закуплено еще 8 кислородных баллонов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Министерство здравоохранения сообщило, что 30 марта количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 69 до 549, количество умерших от заболевания - на 2 человека до 13.

Ранее сообщалось о том, что в мире количество зараженных коронавирусом приближается к 800 тыс.

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