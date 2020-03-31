В оккупированном Донецке заявили про первый случай коронавируса

На оккупированной и неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает сепаратистские СМИ, передает РБК - Украина.

Ранее из-за угрозы коронавируса в "ДНР" ввели режим повышенной готовности.

"Сегодня, 31 марта, в ДНР зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19", - заявила так называемая "министр здравоохранения "ДНР" Ольга Долгошапко.

При этом она добавила, что вирус мог кто-то завести на территории "ДНР".

"Я допускаю, что кто-то потенциально мог завезти ... инфекцию коронавируса, поэтому каждый, кто находится на самоизоляции, обязан отнестись к этому серьезно", - подчеркнула она.

Как сообщали Українські Новини, в "ДНР" женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус.

"ДНР" также решила полностью закрыть линию разграничения с Украиной из-за коронавируса.

В то же время, Россия разрешила въезд на свою территорию жителям "ДНР" и "ЛНР".

Ранее "ДНР" полностью закрыла линию разграничения с Украиной из-за коронавируса