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31 марта 2020, вторник, 20:27 49
Общество 2020-03-31T20:27:17+03:00
Українські Новини
В оккупированном Донецке заявили про первый случай коронавируса

В оккупированном Донецке заявили про первый случай коронавируса

Ольга Фандорина
Коронавирус, ДНР, коронавирус в Украине, Коронавирус в ОРДЛО
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

На оккупированной и неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает сепаратистские СМИ, передает РБК - Украина.

Ранее из-за угрозы коронавируса в "ДНР" ввели режим повышенной готовности.

"Сегодня, 31 марта, в ДНР зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19", - заявила так называемая "министр здравоохранения "ДНР" Ольга Долгошапко.

При этом она добавила, что вирус мог кто-то завести на территории "ДНР".

"Я допускаю, что кто-то потенциально мог завезти ... инфекцию коронавируса, поэтому каждый, кто находится на самоизоляции, обязан отнестись к этому серьезно", - подчеркнула она.

Как сообщали Українські Новини, в "ДНР" женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус.

 "ДНР" также решила полностью закрыть линию разграничения с Украиной из-за коронавируса.

В то же время, Россия разрешила въезд на свою территорию жителям "ДНР" и "ЛНР".

Ранее "ДНР" полностью закрыла линию разграничения с Украиной из-за коронавируса

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