Сьогодні Кличко проведе екстрений брифінг щодо коронавірусу

Сьогодні, 1 квітня, відбудеться онлайн-брифінг мера Києва Віталія Кличка щодо ситуації в Києві в умовах введених протиепідемічних заходів і обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID 19).

Онлайн-трансляція брифінгу відбудеться на офіційному порталі Києва, на сайті мера Києва, на YouTube каналі КМДА, на Facebook-сторінці КМДА і на Facebook-сторінці Віталія Кличка.

Також подивитися трансляцію можна буде на телеканалі "Київ".

Під час онлайн-брифінгу мер надасть відповіді на запитання ЗМІ та з соцмереж, а також повідомить останні дані про заражених коронавірусом в Києві.

Як повідомляли Українські Новини, 29 медиків і 2 поліцейських заразилися коронавірусом в Тернопільській області.

Крім того, в окупованому Донецьку заявили про перший випадок коронавірусу.

Раніше, 30 березня, у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 378 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію.

Також вчора, 31 березня, у Києві повідомили про 107 випадків коронавірусу.