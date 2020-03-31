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31 марта 2020, вторник, 10:43 2966
Медицина 2020-03-31T10:44:22+03:00
Українські Новини
За сутки поступило 378 подозрений на коронавирус: карта распространения

За сутки поступило 378 подозрений на коронавирус: карта распространения

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Подозрение на коронавирус
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как в Украине по состоянию на 10:00 31 марта 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели, 30 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 378 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на утро 31 марта в Центр общественного здоровья поступило 378 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 2 642 сообщения о подозрении на COVID-19", - сказано в нем.

Всего с начала проведения исследований обнаружено 549 случаев инфицирования, 13 человек умерли, 8 выздоровели.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом. Тем временем из 102 заболевших коронавирусом киевлян 58 находятся в больницах, остальные лечатся дома

С момента начала распространения COVID-19 в мире заболели 785 709 человек, из них – 37 686, вылечились – 165 837.

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