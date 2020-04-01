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01 апреля 2020, среда, 08:22 516 Инфографика
Медицина 2020-04-01T08:23:28+03:00
Українські Новини
В мире за сутки зарегистрировано 75 тысяч новых случаев коронавируса. Данные на 1 апреля

В мире за сутки зарегистрировано 75 тысяч новых случаев коронавируса. Данные на 1 апреля

Надежда Комендантова
Коронавирус, Коронавирус в мире, Пандемия коронавируса, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как по данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 22 часов 31 марта в Украине подтверждено 645 случаев COVID-19, 1 апреля во всем мире было зарегистрировано 859 796 случая заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

В мире из 856 996 случаев заболевания 177917 человек выздоровели и 42091 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Сейчас в США зафиксировали 187 919 случая заражения, в Италии - 105 792, в Испании - 95 924, в Китае - 82 278, Германии - 71 808, Франции - 52 826, Иране - 44605.

В целом по миру, помимо США, Европы, Китая, наибольшее число заболевших COVID-19 – в Иране, Южной Корее.

Можно сказать, что коронавирус обошел стороной Африку и Восточную Европу, однако на самом деле больных там может быть гораздо больше, и столь низкие цифры заболеваемости относительно количества населения можно объяснить ненадлежащим диагностированием. Без специального тестирования люди могут болеть и умирать от пневмонии, вызванной коронавирусом, но врачи не будут учитывать их в общей статистике COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Как сообщали Українські Новини, 30 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 378 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Ранее сообщалось о том, что в мире количество зараженных коронавирусом приближается к 800 тыс.

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