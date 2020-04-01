В Україні за добу 120 нових випадків коронавірусу. Всього 669 заражених

В Україні за добу зафіксовано 120 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це йдеться в повідомленні МОЗ. За даними ЦОЗ, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 120 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 49 випадків; Волинська область - 7 випадків; Дніпропетровська область - 9 випадків; Донецька область - 6 випадків; Житомирська область - 5 випадків; Закарпатська область - 1 випадок; Запорізька область - 13 випадків; Івано-Франківська область - 64 випадки; Кіровоградська область - 6 випадків; м. Київ - 134 випадки; Київська область - 57 випадків; Львівська область - 6 випадків; Луганська область - 3 випадки; Одеська область - 12 випадків; Полтавська область - 2 випадки; Рівненська область - 15 випадків; Сумська область - 19 випадків; Тернопільська область - 98 випадків; Харківська область - 1 випадок; Херсонська область - 1 випадок; Хмельницька область - 3 випадки; Чернівецька область - 104 випадку; Черкаська область - 52 випадки; Чернігівська область - 2 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 квітня 2020 у Центр надійшло 536 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3178 повідомлень про підозру на COVID-19. Щоб захистити себе: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як захиститися від коронавірусу Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих коронавірусом. Тим часом з медичними масками у столичних аптеках справи йдуть не дуже добре, у київські магазини повернулися антиспетики, але коштують вони дорожче, ніж були до карантину.