В Україні за добу 120 нових випадків коронавірусу. Всього 669 заражених

В Україні за добу зафіксовано 120 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це йдеться в повідомленні МОЗ.

За даними ЦОЗ, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 49 випадків;

Волинська область - 7 випадків;

Дніпропетровська область - 9 випадків;

Донецька область - 6 випадків;

Житомирська область - 5 випадків;

Закарпатська область - 1 випадок;

Запорізька область - 13 випадків;

Івано-Франківська область - 64 випадки;

Кіровоградська область - 6 випадків;

м. Київ - 134 випадки;

Київська область - 57 випадків;

Львівська область - 6 випадків;

Луганська область - 3 випадки;

Одеська область - 12 випадків;

Полтавська область - 2 випадки;

Рівненська область - 15 випадків;

Сумська область - 19 випадків;

Тернопільська область - 98 випадків;

Харківська область - 1 випадок;

Херсонська область - 1 випадок;

Хмельницька область - 3 випадки;

Чернівецька область - 104 випадку;

Черкаська область - 52 випадки;

Чернігівська область - 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 1 квітня 2020 у Центр надійшло 536 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3178 повідомлень про підозру на COVID-19.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу

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