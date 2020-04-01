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01 квітня 2020, середа, 10:02 56
Суспільство 2020-04-01T10:45:02+03:00
Українські Новини
В Україні за добу 120 нових випадків коронавірусу. Всього 669 заражених

В Україні за добу 120 нових випадків коронавірусу. Всього 669 заражених

Анна Рудык
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Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В Україні за добу зафіксовано 120 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це йдеться в повідомленні МОЗ.

За даними ЦОЗ, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 49 випадків;
  • Волинська область - 7 випадків;
  • Дніпропетровська область - 9 випадків;
  • Донецька область - 6 випадків;
  • Житомирська область - 5 випадків;
  • Закарпатська область - 1 випадок;
  • Запорізька область - 13 випадків;
  • Івано-Франківська область - 64 випадки;
  • Кіровоградська область - 6 випадків;
  • м. Київ - 134 випадки;
  • Київська область - 57 випадків;
  • Львівська область - 6 випадків;
  • Луганська область - 3 випадки;
  • Одеська область - 12 випадків;
  • Полтавська область - 2 випадки;
  • Рівненська область - 15 випадків;
  • Сумська область - 19 випадків;
  • Тернопільська область - 98 випадків;
  • Харківська область - 1 випадок;
  • Херсонська область - 1 випадок;
  • Хмельницька область - 3 випадки;
  • Чернівецька область - 104 випадку;
  • Черкаська область - 52 випадки;
  • Чернігівська область - 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 1 квітня 2020 у Центр надійшло 536 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3178 повідомлень про підозру на COVID-19.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусаЯк захиститися від коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих коронавірусом.

Тим часом з медичними масками у столичних аптеках справи йдуть не дуже добре, у київські магазини повернулися антиспетики, але коштують вони дорожче, ніж були до карантину.

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