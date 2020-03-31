В каких случаях "скорая" приедет к больным с симптомами коронавируса

Кареты "скорой помощи" будут выезжать на вызов к гражданам с симптомами коронавируса после осмотра семейного врача или при симптомах пневмонии и дыхательной недостаточности.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель службы "скорой помощи", передают Українські Новини.

"Кареты будут выезжать только после осмотра семейным врачем. Поскольку мы должны понимать симптоматику заболевания. Если из характерных симптомов только кашель, то мы не будем принимать вызов. При наличии более серьезных симптомов мы принимаем звонок и после этого будем решать нужно ли везти пациента в больницу, либо необходима только самоизоляция", - сообщили в "скорой".

Также представитель отметил, что такое правило не распространяется в том случае, если у больного есть симптомы пневмонии или, к примеру, острой дыхательной недостаточности.

Куда обращаться при симптомах коронавируса:

Инфографика: Минздрав

Как сообщали Українські Новини, Кабмин разрешил принудительно обследовать людей с симптомами коронавируса и контактных лиц.

Тем временем Кличко призвал киевлян "стучать" на людей с симптомами коронавируса.