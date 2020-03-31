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31 марта 2020, вторник, 21:10 400
Европа 2020-03-31T21:11:12+03:00
Українські Новини
Европа приближается к пику заболеваемости COVID-19 и стабилизации ситуации, - ВОЗ

Европа приближается к пику заболеваемости COVID-19 и стабилизации ситуации, - ВОЗ

Таня Войтюк
ВОЗ, Коронавирус, коронавирус в Италии, Коронавирус в мире, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время как количество заболевших COVID-19 приближается к 800 тыс, Всемирная организация здравоохранения заявляет о признаках стабилизации вспышки COVID-19 в Европе.

Об этом сообщает Bloomberg.

В Италии, наиболее инфицированном регионе Европы, зафиксировано наименьшее количество случаев заражения за последние две недели.

"Италия и Испания - страны, в которых количество зараженных коронавирусной инфекцией больше всего в регионе. Сейчас страны приближаются к пику заболеваемости, который станет следствием инфицирования двухнедельной давности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение вчерашнего дня количество новых зараженных в Италии уменьшилось почти вдвое.

Отметим, в Италии зафиксировали более 101 тыс. заболеваний коронавирусом, из которых 11 591 умерли.

Как сообщали Українські Новини, в Украине подтвердили 549 случаев COVID-19. Умерли от коронавируса 13 человек.

Напомним, Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом. Тем временем из 102 заболевших коронавирусом киевлян 58 находятся в больницах, остальные лечатся дома

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