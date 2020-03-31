Европа приближается к пику заболеваемости COVID-19 и стабилизации ситуации, - ВОЗ

В то время как количество заболевших COVID-19 приближается к 800 тыс, Всемирная организация здравоохранения заявляет о признаках стабилизации вспышки COVID-19 в Европе. Об этом сообщает Bloomberg. В Италии, наиболее инфицированном регионе Европы, зафиксировано наименьшее количество случаев заражения за последние две недели. "Италия и Испания - страны, в которых количество зараженных коронавирусной инфекцией больше всего в регионе. Сейчас страны приближаются к пику заболеваемости, который станет следствием инфицирования двухнедельной давности", - говорится в сообщении. Сообщается, что в течение вчерашнего дня количество новых зараженных в Италии уменьшилось почти вдвое. Отметим, в Италии зафиксировали более 101 тыс. заболеваний коронавирусом, из которых 11 591 умерли. Как сообщали Українські Новини, в Украине подтвердили 549 случаев COVID-19. Умерли от коронавируса 13 человек. Напомним, Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом. Тем временем из 102 заболевших коронавирусом киевлян 58 находятся в больницах, остальные лечатся дома.