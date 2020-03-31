Европа приближается к пику заболеваемости COVID-19 и стабилизации ситуации, - ВОЗ

В то время как к оличество заболевших COVID-19 приближается к 800 тыс,

Об этом сообщает Bloomberg.

В Италии, наиболее инфицированном регионе Европы, зафиксировано наименьшее количество случаев заражения за последние две недели.

"Италия и Испания - страны, в которых количество зараженных коронавирусной инфекцией больше всего в регионе. Сейчас страны приближаются к пику заболеваемости, который станет следствием инфицирования двухнедельной давности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение вчерашнего дня количество новых зараженных в Италии уменьшилось почти вдвое.

Отметим, в Италии зафиксировали более 101 тыс. заболеваний коронавирусом, из которых 11 591 умерли.

Как сообщали Українські Новини, в Украине подтвердили 549 случаев COVID-19. Умерли от коронавируса 13 человек.

Напомним, Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом. Тем временем из 102 заболевших коронавирусом киевлян 58 находятся в больницах, остальные лечатся дома.